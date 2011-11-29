Біля берегів Криму стався невеликий землетрус

Землетрус магнітудою близько 4 балів за шкалою Ріхтера стався сьогодні рано вранці в нейтральних водах акваторії Чорного моря в 25 кілометрах на захід від російського міста Анапа, в Криму обійшлося без жертв і руйнувань.

Про це повідомила прес-служба Кримського управління МНС.

Поштовхи зафіксовано о 4.17 на глибині 10 кілометрів.

«На території Криму негативних наслідків немає», - відзначили рятувальники.

Також Кримське управління МНС оголосило сьогодні штормове попередження в регіоні через прогнозоване погіршення погодних умов. За інформацією гідрометеоцентру, вранці та вдень в Криму очікується посилення північно-західного вітру швидкістю 9-14 метрів за секунду, місцями пориви досягатимуть 20 м/с.

«Остерігайтеся перебувати поблизу ліній електропередач, старих будівель і сухих дерев», - попереджають рятувальники.