Соціальний проект «Наш улюблений зоопарк». Підсумки І кварталу

1 серпня 2011 в Україні стартував унікальний соціальний проект «Наш улюблений зоопарк». Проект організований телеканалом Viasat Nature за підтримки найбільших операторів платного телебачення - компанії «Воля» і супутникової платформи «Viasat», інтернет провайдера Triolan, оператора телекомунікаційних послуг Вега, повідомляє прес-служба компанії Viasat.

Згідно з повідомленням, мета проекту - привернути увагу суспільства до проблем трьох державних зоопарків - «Харківський зоопарк», «Миколаївський зоопарк» і Ялтинський зоопарк «Казка», а також зібрати кошти на реалізацію потреб даних зоопарків. У свою чергу, телеканал Viasat Nature перераховує в скарбничку зоопарків 1 гривню за кожен «лайк» на сайті проекту.

Серед речей першої необхідності - новий вольєр для хижаків із сімейства котячих, які мешкають в Миколаївському зоопарку. Харківський зоопарк планує обзавестися сурікатами, а Ялтинський зоопарк «Казка» - поселити в звірячій сім`ї слонів. Бажаючі "поріднитися" з Ялтинським зоопарком вже є. Залишилося мало - побудувати їм Дім!

Завдяки сприянню каналу Viasat Nature у вольєрах було встановлено унікальні годівниці, за допомогою яких відвідувачі сайту like-zoo.com можуть годувати тварин в режимі он-лайн і відеокамери, через які можна стежити за процесом годівлі і життям тварин.

Механіка роботи годівниць досить проста: кожне 10-те натискання спеціальної кнопки «погодувати», яка розташована на сайті like-zoo.com відкриває годівницю і видає порцію корму. Процес відбувається за допомогою сервера, який зв`язується з роутером у вольєрі і дає йому команду відкрити годівницю.

Протягом I кварталу проекту сайт like-zoo.com відвідало більше 80 000 осіб. Більше 76 500 користувачів розповіли про проект на своїх сторінках у соціальних мережах. Більше 30 000 користувачів погодували тварин прямо з соціальної мережі Вконтакте через спеціальний додаток.

На жаль, незважаючи на високу активність інтернет-користувачів, зібраних коштів (понад 8 000 гривень) недостатньо і основні потреби зоопарків залишаються нереалізованими.

В даний час перерахування грошей на рахунки зоопарків здійснюється за допомогою системи платежів «Інтеркаса». Переказати гроші можна як, авторизувавшись через соціальну мережу, так і анонімно. Ще один спосіб - роздрукувати квитанцію і оплатити її у відділенні будь-якого банку. Серед партнерів проекту: лідер інтернет-ринку, сервіс обміну інформацією EX.ua, компанія Httpool, компанія Smart Links, ресурс про здоровий і яскравий спосіб життя FeelGood.com.ua.

Команда порталу like-zoo.com отримала безліч добрих відгуків від користувачів інтернету, багато хто хотів стати волонтером.

Зважаючи наближається зими проект «Наш улюблений зоопарк» вже переставив відеокамери та автоматичні годівниці у вольєри до інших тварин. Наступного року команда проекту планує здивувати аудиторію новими інтерактивними функціями порталу і стати одним з найбільш захоплюючих ресурсів інтернет-простору.

Проект триватиме до кінця 2012 року. У Вас також є можливість втілити мрії зоопарків в реальність!

Давайте допоможемо тим, кого приручили!