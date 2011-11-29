Литвин: необхідно внести зміни до Конституції щодо діяльності прокуратури

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН висловлюється за необхідність внесення змін до Конституції України щодо діяльності прокуратури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав під час церемонії нагородження працівників органів прокуратури відзнаками Верховної Ради.

На думку В.ЛИТВИНА, потребує уважного аналізу і перегляду відповідний розділ Конституції з урахуванням сьогоднішніх реалій.

Він сподівається, що новий закон про прокуратуру буде насамперед результатом роботи практиків та фахівців, а не політиків. «Цей закон повинен бути написаний людьми знаючими, які мають відповідний досвід роботи», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова парламенту наголосив на важливості реформування правоохоронної системи, зокрема, на необхідності прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу. Проекти законів про прокуратуру та про Службу безпеки, а також Концепція реформування правоохоронних органів, сказав він, мають бути розроблені протягом року після прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу.

Голова Верховної Ради звернув увагу на те, що з моменту ухвалення Кримінального кодексу минуло 10 років, зазначивши, що він «значною мірою відстав від життя», і висловився за прийняття нової редакції цього законодавчого акту.

Крім того, В.ЛИТВИН прогнозує складний розгляд у парламенті законопроекту про виконання рішень судів у другому читанні.

За його словами, Конституція забороняє ухвалювати закони, які обмежують існуючі права громадян і погіршують життя людей. Разом з тим, В.ЛИТВИН зазначив, що соціальні закони нині надзвичайно складно виконувати, оскільки «для цього потрібен ще один бюджет».

«Нам потрібно знайти вихід з цієї складної ситуації, шукати діалог, щоб сказати, які є можливості і що необхідно зробити», - сказав він, додавши, що парламент разом з урядом шукають рішення.

«Потрібно сказати, які закони і в якому обсязі будуть виконуватися», - зазначив В.ЛИТВИН, наголосивши, що в Україні 124 категорії пільговиків.

Голова ВР повідомив, що до законопроекту надійшло майже 500 поправок.