Клюєв очолив Міжвідомчу комісію з питань Всеукраїнського перепису населення

Перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ очолив Міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА, відповідне рішення затверджено постановою Кабінетом міністрів України № 1205 від 28 листопада «Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення».

Основними завданнями комісії, згідно з її положеннями, є сприяння забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язаних з підготовкою і проведенням Всеукраїнського перепису населення; підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпеченням підготовки і проведення перепису.

Раді міністрів Криму, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у Києві та Севастополі державним адміністраціям доручено утворити до 15 грудня територіальні комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердити положення про них.

Сільським, селищним та міським радам рекомендовано утворити відповідні територіальні комісії до 31 грудня 2011 року.

Крім того, Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству надзвичайних ситуацій, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній пенітенціарній службі, іншим центральним органам виконавчої влади, що мають закриті території, доручено провести роботу, пов’язану з підготовкою до перепису, і забезпечити проведення перепису військовослужбовців, осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, осіб, які перебувають на закритих територіях та в інших місцях тимчасового або постійного проживання (перебування).

Водночас Міністерство соціальної політики, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту мають провести роботу, пов’язану з підготовкою до перепису, та забезпечити проведення перепису осіб, які постійно перебувають у закладах охорони здоров’я та установах і закладах соціального обслуговування, а також осіб, місце проживання (перебування) яких зареєстровано за місцезнаходженням центру обліку бездомних осіб, де вони перебувають на обліку, або закладу для бездомних осіб, де їм надається тимчасовий притулок.

Міністерство закордонних справ має забезпечити проведення перепису громадян України, які у період проведення перепису перебувають за її межами, у тому числі працюють у дипломатичних представництвах та консульських установах України, членів їхніх домогосподарств.

Програма перепису має бути затверджена Державною службою статистики за участю профільних центральних органів виконавчої влади до 1 березня 2012 року.