Сьогодні в УНІАН пройде тренінг “Як правильно вдягнутися/роздягнутися для роботи?”

Сьогодні в інформаційному агентстві УНІАН у рамках Лабораторії “Зроби себе сам” пройде тренінг “Як правильно вдягнутися/роздягнутися для роботи?”.

У рамках тренінгу від Інеси ПУСТОВАЛОВОЇ та Олени ГОНЧАРЕНКО можна дізнатися про правила формування ділового дресс-коду, закони підбору ділового гардеробу за кольором, стилем, формою та силуетом, а також глибше зрозуміти значення дрес-коду у корпоративній культурі компаній.

Докладніше про семінар можна прочитати за посиланням: http://seminars.unian.net/ukr/detail/130

Нагадаємо, проект «Лабораторія «Зроби себе сам» стартував в УНІАН у березні цього року. Про те, які можливості відкриє проект перед усіма зацікавленими, йшлося у матеріалі «Як стати Джорджем Соросом за суботу і неділю», опублікованому на сайті УНІАН 17 березня (http://www.unian.net/ukr/news/news-426297.html).

У соціальних мережах проект можна знайти на сторінці Facebook - Лабораторія “Зроби себе сам”.

Семінари проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.

Запис на семінари проводиться за телефоном: (067) 133-20-00 або за електронною поштою: sam@unian.net

Для отримання інформації про тренінги та інші заходи у рамках роботи лабораторії слід повідомити про це на адресу: sam@unian.net для підключення на розсилку.