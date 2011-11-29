Фірташа обрано головою Ради ФРУ

Голову Об`єднаного руху роботодавців України, голову Ради директорів Групи компаній Group DF Дмитра ФІРТАША обрано головою Ради Федерації роботодавців України. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро ОЛІЙНИК. Нагадаємо, що Президія Ради Федерації роботодавців України рекомендувала кандидатуру голови Об`єднаного руху роботодавців України Д.ФІРТАША на посаду голови Ради ФРУ. Також президія Ради ФРУ рекомендувала Раді Федерації роботодавців України обрати заступниками голови Ради Ганну БЕЗЛЮДНУ, В’ячеслава БИКОВЦЯ, Олексія МІРОШНИЧЕНКА, Дмитра ОЛІЙНИКА і Олега ШЕВЧУКА. Крім того, Президія Ради ФРУ прийняла до складу ФРУ нових членів – Всеукраїнську федерацію роботодавців у сфері туризму, Об`єднання організацій роботодавців Харківської області. Асоціація «Укроліяпром» стала асоційованим членом Федерації роботодавців України.

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