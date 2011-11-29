Стан здоров’я Тимошенко різко погіршився - Власенко

14:21, 29 листопада 2011
Різне
0

Стан здоров’я колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка з 5 серпня утримується в Лук’янівському СІЗО, різко погіршився.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО біля Лук’янівського СІЗО.

«За станом на вчорашній вечір, тому що я бачив останній раз Юлію Володимирівну вчора, о шостій годині вечора, стан ТИМОШЕНКО різко погіршився, незважаючи на заяви ЯНУКОВИЧА про те, що їй нібито було надано якусь медичну допомогу», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він наголосив, що станом на вчора екс-прем’єру не надали жодної медичної допомоги.

«Крім цього, у ТИМОШЕНКО з’явилися нові симптоми хвороби. В неї час від часу стаються запаморочення, в неї йде кров з носа, в неї терпне ліва рука», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.

Він зазначив, що консультувався з лікарями стосовно цих симптомів, і йому пояснили, що вони можуть бути пов’язані з порушеннями функцій серця.

«Це викликає в нас величезне занепокоєння. Тому що в мене є глибоке переконання, що жива ТИМОШЕНКО ЯНУКОВИЧУ не потрібна. Тому, після вчорашньої заяви Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, я вважаю, що він несе особисту відповідальність за стан здоров’я ТИМОШЕНКО. Тому що за його вказівкою їй не надають медичної допомоги. За його вказівкою її перевели в іншу камеру, за його вказівкою її відволокли до Київської обласної клінічної лікарні», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура на початку квітня цього року порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

У жовтні за цією справою Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі.

Тим часом стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, яка з серпня знаходиться в СІЗО, останнім часом значно погіршився. Український омбудсман Ніна КАРПАЧОВА минулого тижня закликала керівництво країни надати екс-прем`єру медичну допомогу за межами СІЗО, оскільки, за її словам, Ю.ТИМОШЕНКО вже не може вставати з ліжка. 23 листопада Ю.ТИМОШЕНКО обстежили в одній із київських лікарень.

Учора, 28 листопада, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що доручив відповідним установам забезпечити обстеження, лікування та утримання Ю.ТИМОШЕНКО на належному, європейському, рівні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter