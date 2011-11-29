«Фокстрот» нагородив кращих фотомитців конкурсу "Молоде обличчя України"

25 листопада 2011 року автори двадцяти чотирьох найкращих робіт-переможниць Всеукраїнського фотоконкурсу "Молоде обличчя України" були запрошені до Києва на церемонію нагородження, повідомили УНІАН у прес-службі ГК “Фокстрот”.

Конкурс організували Державна служба молоді та спорту України спільно з Міністерством культури України та Національною спілкою фотохудожників України. Компетентне журі відібрало з-поміж 300 світлин 24 найкращі роботи у восьми номінаціях: "Молодь і держава", "Професії молодих", "Талановита молодь України", "Українське студентство", "Дозвілля молоді", "Вибір молоді – здоров’я", "Всі різні – всі рівні" та "Нас єднає Україна". Автори кращих робіт зібралися у фойє Київського Національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого, де відбулося нагородження переможців.

“Фотоконкурс є логічним продовженням послідовної роботи, яка ведеться службою для самовдосконалення молоді, її всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля та підтримки творчих здібностей молоді”, - йшлося у вітанні голови Державної служби молоді та спорту України Равіля Сафіулліна.

Представники Міністерства культури України та Національної спілки фотохудожників України, Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту КМДА відзначили високий професійний рівень робіт, які були визнані переможцями конкурсу.

Окрім дипломів та призів від організаторів, переможці також отримали подарунки від партнера конкурсу – Групи компаній «Фокстрот», що вже чотири роки виступає партнером конкурсу. Бізнес з мистецькою назвою нагородив ряд світлин, серед яких – роботи «Фотоздибанка» (автор – Євгенія Картушова з Івано-Франківська), «Зелена фантазія» (Ольга Добровольська з Миколаївщини), «Маковий цвіт» (Олександр Володін з Херсонщини), «Радію. Мрію. Живу» (Андрій Корольчук з Житомирщини). Партнерство ГК «Фокстрот» з організаторами конкурсу – системне й відбувається у рамках стратегії корпоративної соціальної відповідальності бізнесу. Від імені співзасновників бізнесу Геннадія Виходцева та Валерія Маковецького прес-секретар компанії Алевтина Белецька вручила подарунки та подякувала талановитим митцям за яскравий фотодоробок.

“Це конкурс, в якому невгамовна енергія молоді, свіжий погляд на життя суспільства поєднуються зі свідомою державницькою позицією фотомитців та героїв їх світлин, - сказала під час урочистої церемонії прес-секретар ГК «Фокстрот». – Щороку ми збираємося на фінал конкурсу у навчальному закладі, що виховує митців, щороку ми вітаємо найкращих молодих фотомитців країни, й віримо, що підтримка талановитої молоді зробить нашу Україну усміхненою та красивою”.

З роботами переможців Всеукраїнського фотоконкурсу "Молоде обличчя України" 2011 року організатори пропонують ознайомитися на виставці у фойє Київського Національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого, яка триватиме до новорічних свят.