Громадськість вимагає від Януковича невідкладного врегулювання адмінпослуг

Недержавні громадські організації звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою невідкладно врегулювати на законодавчому рівні надання адміністративних послуг в країні.

Текст відповідного звернення сьогодні був оприлюднений на прес-конференції в УНІАН.

"З 2008 року в Україні готовий проект адміністративно-процедурного кодексу, а з 2009 - проект Закону "Про адміністративні послуги". Їх прийняття з 2002 року є частиною міжнародних зобов'язань України. Ці законопроекти пройшли широке публічне обговорення і отримали підтримку міжнародних експертів", - сказано у зверненні.

Представники громадських організацій нагадують, що досі залишається невідомим кількість адміністративних послуг. "За оцінками урядовців і експертів, їх налічується від 3 до 6 тисяч. Також ніхто не знає кількості підприємств - надавачів послуг. За інформацією Президента України, їх близько 12 тисяч. Крім того, не враховуються кошти, отримані за надання таких послуг, які проходять повз державний бюджет України. У 2009 році за даними прем'єр-міністра України, їх сума складала близько 10 млрд. грн. щорічно", - сказано у зверненні.

"Ми вважаємо, що ситуацію можна виправити лише невідкладним прийняттям законодавчих актів, пов'язаних з наданням адміністративних послуг громадянам і бізнесу. Тому звертаємося до Президента України із закликом якнайшвидше внести на розгляд парламенту проект Адміністративно-процедурного кодексу України і проект Закону "Про адміністративні послуги". Також ми закликаємо депутатів внести до порядку денного згадані проекти законів і прийняти їх", - підкреслюють представники громадських організацій.

Заступник голови правління Центру політико-правових реформ Віктор ТИМОЩУК нагадав, що В. ЯНУКОВИЧ 9 листопада вніс на розгляд парламенту проект Закону "Про адміністративні послуги". "Проте проект Адміністративно-процедурного кодексу десь пропав між Кабінетом міністрів і Адміністрацією Президента, оскільки ще в травні Кабмін його схвалив і віддав Президентові разом з проектом закону про адміністративні послуги, а Президент до парламенту доніс лише один законопроект, і що сталося з іншим - ніхто, на жаль, не знає", - додав експерт.

За його словами, законопроект про адміністративні послуги передбачає деякі позитивні норми. Зокрема, створення єдиного центру з надання адміністративних послуг, обмеження господарської діяльності органів влади, які надають адмінпослуги, а також створення єдиного веб-порталу з надання адмінпослуг. "Але, на жаль, законопроект не дає відповіді на інші ключові проблеми і питання. Громадяни і бізнес називають ключовими проблемами занадто складну процедуру надання послуг і визначення їх вартості. Але законопроект це питання не вирішує", - вважає В. ТИМОЩУК.

"Ми як громадськість не довіряємо Кабінету міністрів і не можемо віддати уряду встановлення плати і вимагаємо, щоб саме закон, парламент визначав такі найбільш важливі послуги і плату за них", - підкреслив експерт.

У свою чергу народний депутат Ольга БОДНАР (фракція "БЮТ-Батьківщина") повідомила, що профільний комітет Верховної Ради схвалив проект Адміністративно-процедурного кодексу. "Але з 2008 року ми не можемо просунутися далі. Я думаю, що держава не зацікавлена в таких законах, оскільки поки держава нам диктує свої умови і поки громадяни є не в рівному положенні з державою, доти держава розповідатиме, що нам скоро треба буде платити за повітря", - підкреслила вона.