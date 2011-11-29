Уряд схвалив рішення про перенесення робочих днів через свята у 2012 році

Кабінет міністрів України схвалив рішення про перенесення робочих днів у зв'язку зі святами у 2012 році.

Уряд визнав недоцільним влаштовувати новорічно-різдвяні канікули, повідомляє Департамент інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ на Урядовому порталі.

Таким чином, неробочими днями будуть: 31 грудня 2011 року, 1 і 2 січня 2012 року. Вихідні на Різдво: 7, 8 і 9 січня.

Водночас у зв'язку зі святкуванням 8 березня, 1 травня і Дня Конституції робочі дні перенесені:

з п'ятниці 9 березня - на суботу 3 березня;

з понеділка 30 квітня - на суботу 28 квітня;

з п'ятниці 29 червня - на суботу 7 липня.

Також у зв'язку з проведенням футбольних матчів фінальної частини Чемпіонату Європи будуть перенесені певні робочі дні в Києві, Львові, Донецьку і Харкові. Рішення щодо цього уряд прийме пізніше, зазначає Департамент інформації.