Тимошенко переведена на лікування в медичну частину СІЗО

Сьогодні екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО переведено до однієї з палат медико-санітарної частини Київського СІЗО для проходження призначеного курсу лікування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Як зазначається у повідомленні, "побутові умови в цій камері (в тому числі і температурний режим) відповідають європейському рівню, а також вимогам національного законодавства та міжнародним стандартам".

Водночас у ДПтС зазначають, що наразі стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО медперсоналом СІЗО визначається як такий, що не погіршився за останні декілька днів та відповідає перебігу наявного захворювання.

"В теперішній час вона проходить у повному обсязі призначений комісією МОЗ України курс лікування", - наголошується у повідомленні пенітенціарної служби.

Крім того у ДПтС зауважили, що сьогодні ж з 14.00 в одному із слідчих кабінетів на території медико-санітарної частини Київського СІЗО проводилась зустріч Ю.ТИМОШЕНКО зі її захисником Сергієм ВЛАСЕНКОМ, яка станом на 16.00 ще не була завершена.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура на початку квітня цього року порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

У жовтні за цією справою Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі.

З 5 серпня екс-міністр утримується у Київському (Лук’янівському) СІЗО.

Стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО останнім часом значно погіршився. Український омбудсман Ніна КАРПАЧОВА минулого тижня закликала керівництво країни надати екс-прем`єру медичну допомогу за межами СІЗО, оскільки, за її словам, Ю.ТИМОШЕНКО вже не може вставати з ліжка. 23 листопада Ю.ТИМОШЕНКО обстежили в одній із київських лікарень.

Учора, 28 листопада, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що доручив відповідним установам забезпечити обстеження, лікування та утримання Ю.ТИМОШЕНКО на належному, європейському, рівні.