Головне на 29 листопада

Фінанси

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s Investors Service зберегло негативний прогноз для української банківської системи.

Про це повідомляється на сайті рейтингового агентства.

Згідно з повідомленням, прогноз ґрунтується на очікуваннях, що через повільне відновлення економіки умови кредитування в найближчі 12-18 місяців залишатимуться негативними, при цьому прибутковість перебуває на низькому рівні, висока частка поганих кредитів. Окрім того, існує обмежений доступ до внутрішніх ресурсів, що змусило банки зменшити частку позикового капіталу.

На думку Moody`s, уповільнення темпів відновлення світової економіки призведе до зменшення попиту на сировинні товари, зокрема, на сталь і інші метали, які обіймають велику частку в українському експорті.

Враховуючи вищесказане, Moody`s прогнозує уповільнення зростання ВВП України в 2012 році до 4%, з 4,5% у 2011 році. Також прогнозуються слабкі темпи у нарощуванні кредитування, особливо в роздрібному сегменті, що пов`язано з повільним відновленням споживання.

Також, на думку Moody`s, рівень проблемних кредитів у системі залишається високим. За даними рейтингового агентства, частка прострочених більш ніж на 90 днів і реструктуризованих кредитів у середньому становила близько 40% у першій половині 2011 року, тоді як забезпечення – тільки 20% загального портфелю.

Агентство Fitch Ratings знизило прогноз рейтингу США до «негативного» зі «стабільного», попередивши, що якщо влада до 2013 року не надасть надійний план скорочення дефіциту бюджету, то країна може втратити першокласний кредитний рейтинг "ААА", передає Reuters.

"Негативний прогноз відображає зниження впевненості Fitch в тому, що в найближчому майбутньому будуть прийняті своєчасні бюджетні заходи, які допоможуть зробити американські державні фінанси стійкими і захистять кредитний рейтинг США на рівні "ААА", - йдеться в заяві рейтингового агентства.

Ймовірність зниження рейтингу США зараз "трохи більша, ніж 50%", заявило агентство, підтвердивши поточний кредитний рейтинг США на першокласному рівні "AAА", незважаючи на те, що інше рейтингове агентство "великої трійки" - Standart & Poor`s - знизило рейтинг США ще 6 серпня.

Третє найбільше рейтингове агентство - Moody`s - характеризує прогноз рейтингу США як "негативний" і неодноразово попереджало, що слідом за агентством S & P може знизити рейтинг країни в період до 2013 року.

Ухвалення законопроекту про державний бюджет на 2012 рік у другому читанні і в цілому очікується наприкінці грудня.

Про це в коментарі УНІАН повідомила перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА.

За її словами, на сьогодні проект бюджету коригується в уряді, а потім відбудеться коригування документа у Верховній Раді.

«Зараз уряд коригує документ у себе всередині, потім буде коригування в комітеті (парламентському – УНІАН) з депутатами. Всі коригування будуть зроблені до другого читання», - сказала І.АКІМОВА.

Вона зазначила, що ухвалення документа в цілому може відбутися в передостанній тиждень грудня.

«Сподіваюся, що в передостанній тиждень грудня», - сказала І.АКІМОВА, відповідаючи на запитання, коли можна очікувати ухвалення документа в цілому.

Уряд України знизив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в 2012 році з 5 до 4%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи на з`їзді Федерації роботодавців України.

«Події останніх місяців примушують нас перейти на обережніший сценарій. Ми десь думаємо і орієнтуємося на 4% зростання (ВВП)», - сказав М.АЗАРОВ.

Державна податкова служба України (ДПСУ) продовжила мораторій на перевірки малого бізнесу до кінця першого кварталу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник голови відомства Сергій ЛЕКАРЬ.

"Форми (звітності - УНІАН) затверджуватимуться і доводитимуться до відома платників податків. Поки вони їх заведуть, зареєструють... Саме для уникнення непорозумінь з платниками податків прийнято це рішення. На нашу думку, воно мінімум триватиме до першого кварталу", - сказав він.

Крім того, С. ЛЕКАРЬ уточнив, що сплачені малим бізнесом податки не є бюджетотвірними і ДПСУ розглядає питання про поступове "зниження уваги" до нього з точки зору перевірок.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні діє мораторій на перевірки малого бізнесу. З 1 січня 2012 року вступає в дію закон про зміни до Податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування, і у зв`язку з адаптацією до нього бізнесу ДПСУ планувала продовжити цей мораторій.

Соціальна політика

Фактичний розмір прожиткового мінімуму у жовтні 2011 року склав 1,054 тис. грн.

Як повідомляють на офіційному сайті Федерації роботодавців України (ФРУ), на виконання Генеральної угоди про соціально-економічну політику Міністерство соціальної політики надало відповідну інформацію про фактичний прожитковий мінімум в цінах жовтня.

Фактичний прожитковий мінімум для дітей до 6 років у жовтні був визначений Мінсоцполітики на рівні 963,47 грн. Зокрема, у структурі цього показника вартість продуктів харчування склала 588,31 грн. (61,1% витрат), вартість непродовольчих товарів - 185,93 грн. (19,3%) вартість послуг, зокрема комунальних, - 189,23 грн.; фактичний прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років встановлений на рівні 1,217 тис. грн., у тому числі вартість продуктів харчування - 792,56 грн., непродовольчих товарів - 195,78 грн., послуг - 228,34 грн.

Рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб у жовтні склав 1,129 тис. грн., у тому числі вартість продуктів харчування - 591,83 грн., непродовольчих товарів - 205,23 грн., послуг - 292,45 грн.

Для осіб, які втратили працездатність, фактичний прожитковий мінімум минулого місяця склав 828,71 грн., зокрема, витрати на продукти харчування визначені у розмірі 440,45 грн., на непродовольчі товари - 169,52 грн., на послуги - 218,74 грн.

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству охорони здоров`я спільно з Міністерством надзвичайних ситуацій оптимізувати систему медичних експертиз щодо підтвердження статусу особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це сказано у постанові Кабміну від 23 листопада № 1210, текст якої оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно з документом, зокрема, уряд доручив ліквідувати обласні і міські спеціалізовані лікарсько-консультативні комісії, до повноважень яких входило підтвердження причинно-наслідкового зв`язку хвороб у осіб, які претендують на отримання статусу чорнобильця, з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників.

Окрім того, кількість аналогічних міжвідомчих експертних комісій в Україні буде скорочена до двох, дитячих спеціалізованих комісій – до трьох.

Крім того, міністерствам доручено розробити і затвердити порядок участі ВГО «Союз Чорнобиль Україна» в ухваленні рішень про надання громадянам статусу особи, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи.

Понад 40 чорнобильських організацій України створили координаційний комітет з узгодження своїх дій під час акцій протесту.

Про це заступник голови Кременчуцької міської організації ВГО "Союз Чорнобиль України" Анатолій МОКРИЙ повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

А.МОКРИЙ звинуватив главу всеукраїнської громадської організації "Союз Чорнобиль України" Юрія АНДРЄЄВА в тому, що через нього чорнобильські організації діяли розрізнено.

А.МОКРИЙ переконаний, що Ю.АНДРЄЄВ не може очолювати громадську організацію, оскільки він є штатним співробітником Кабінету міністрів України і "зрадив чорнобильців".

"Про це було сказано на звітних зборах чорнобильців у Миргороді, і там було сказано, що він не може працювати в "Союзі Чорнобиль", тому що працює штатним консультантом в Кабінеті міністрів", - сказав А.МОКРИЙ.

Він висловив надію, що створений координаційний комітет, до складу якого увійшли понад 40 чорнобильських організацій, допоможе людям більш злагоджено організовувати акції протесту.

А.МОКРИЙ також зазначив, що комітет співпрацюватиме з іншими організаціями, які підтримують акції протесту чорнобильців, у тому числі з тими, які відстоюють права ветеранів війни в Афганістані, "дітей війни", підприємців.

У свою чергу, голова Харківського міського комітету ветеранів Чорнобиля Володимир ПРОСКУРІН заявив, що чорнобильські організації не беруть участі в жодних іграх, а відстоюють свої права.

"Працюючи в робочій групі Сергія ТІГІПКА, я прийшов до твердого переконання, що існують якісь "гойдалки" між двома віце-прем`єрами - Сергієм ТІГІПКОМ і Андрієм КЛЮЄВИМ. На засіданні (робочої групи представників пільгових категорій громадян, яка співпрацювала з С. ТІГІПКОМ - УНІАН) ми про щось домовляємося, приїжджаємо через декілька днів, і розпочинаємо усе з початку. Виявляється, у цей час Ю.АНДРЄЄВ побував в кабінеті у А.КЛЮЄВА, і ось, мені доводиться чути, що А.КЛЮЄВ хоче нашими руками когось там зняти", - заявив В. ПРОСКУРІН.

Він ще раз підкреслив, що політики не мають ніякого відношення до акцій чорнобильців. "Ми виступаємо з протестом проти уряду, оскільки він заліз нам в кишеню, і ніхто за нами не стоїть", - підкреслив В. ПРОСКУРІН.

"Влада, за яку, на жаль, і ми голосували, пішла в наступ на соціально незахищені категорії громадян", - зазначив він.

"Наша влада остаточно звихнулася, вони не звертають уваги, що менше року залишилося до виборів, вони взагалі ні на що уваги не звертають. Вони переступили через людське життя", - додав В. ПРОСКУРІН.

За його словами, сотні міліціонерів замість того, щоб боротися зі злочинністю, кинуті на боротьбу з чорнобильцями з метою перешкодити їм проводити акції протесту проти антисоціальної політики влади.

Крім того, голова Харківського міського комітету ветеранів Чорнобиля заявив, що влада веде інформаційну війну проти чорнобильців, "намагаючись зіштовхнути лобами" з іншими людьми.

"На жаль, у цій війні на стороні Кабінету міністрів виступив керівник однієї з чорнобильських організацій Ю.АНДРЄЄВ - фактично його словами говорить прес-служба Кабінету міністрів. Додуматися тільки - вона заявила, що в акціях протесту беруть участь якісь неправильні чорнобильці і організації-клони", - сказав В. ПРОСКУРІН.

Співголова Всеукраїнського руху "Вперед"! Андрій ПАНАЕТОВ повідомив, що чорнобильці підтримають 1 грудня всеукраїнський страйк "Переоблік влади". О 12.00 на своїх робочих місцях ті, хто підтримує акцію, виставлять табличку "Переоблік", що символізуватиме невдоволення політичною і економічною ситуацією в країні.

Віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО заявляє, що в державному бюджеті недостатньо коштів для забезпечення усіх соціальних виплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив сьогодні на з`їзді Федерації роботодавців України.

"Йти на усі вимоги (чорнобильців, афганців - УНІАН) ми не можемо, у нас немає на це грошей", - сказав С. ТІГІПКО.

За його словами, з урахуванням боргів на виплати усім пільговим категоріям громадян потрібно 170 млрд. грн. Віце-прем`єр уточнив, що, зокрема, на виплати чорнобильцям потрібно 6,6 млрд. грн., учасникам війни - 10 млрд. грн., "дітям війни" - 10 млрд. грн.

Також С. ТІГІПКО зазначив, що сьогодні вийшло постанова Кабміну про підвищення соціальних гарантій для чорнобильців. "Ця серйозна постанова з великими можливостями для тих ліквідаторів, які дійсно брали участь в ліквідації", - підкреслив він.

За словами віце-прем`єра, Кабмін не може задовольнити вимоги усіх пільговиків.

"Чути людей, безумовно, потрібно, але є межа, яку ми переступити не можемо", - резюмував С. ТІГІПКО.

Уряд на сьогоднішній день не може піти на здійснення всіх соціальних виплат, оскільки це може призвести до підриву фінансової стабільності держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на з`їзді Федерації роботодавців України.

«Що можемо зробити для людей – ми робимо. Все, що призведе до підриву фінансової стабільності держави, – на це піти ми не можемо», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що уряд ухвалив рішення про підвищення пенсії інвалідам-чорнобильцям І групи до рівня, що перевищує 5 тис. грн., інвалідам ІІ групи - до рівня близько 5 тис.

«Це те, на що ми, зваживши всі свої можливості, можемо піти. Але держава не має зараз можливості виконати всі ті позови, які державі пред`явлені. Це шлях не тільки в нікуди, а шлях до фінансової катастрофи», - сказав М.АЗАРОВ.

Перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ очолив Міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА, відповідне рішення затверджено постановою Кабінетом міністрів України № 1205 від 28 листопада «Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення».

Основними завданнями комісії, згідно з її положеннями, є сприяння забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язаних з підготовкою і проведенням Всеукраїнського перепису населення; підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпеченням підготовки і проведення перепису.

Раді міністрів Криму, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у Києві та Севастополі державним адміністраціям доручено утворити до 15 грудня територіальні комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердити положення про них.

Сільським, селищним та міським радам рекомендовано утворити відповідні територіальні комісії до 31 грудня 2011 року.

Крім того, Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству надзвичайних ситуацій, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній пенітенціарній службі, іншим центральним органам виконавчої влади, що мають закриті території, доручено провести роботу, пов’язану з підготовкою до перепису, і забезпечити проведення перепису військовослужбовців, осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, осіб, які перебувають на закритих територіях та в інших місцях тимчасового або постійного проживання (перебування).

Водночас Міністерство соціальної політики, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту мають провести роботу, пов’язану з підготовкою до перепису, та забезпечити проведення перепису осіб, які постійно перебувають у закладах охорони здоров’я та установах і закладах соціального обслуговування, а також осіб, місце проживання (перебування) яких зареєстровано за місцезнаходженням центру обліку бездомних осіб, де вони перебувають на обліку, або закладу для бездомних осіб, де їм надається тимчасовий притулок.

Міністерство закордонних справ має забезпечити проведення перепису громадян України, які у період проведення перепису перебувають за її межами, у тому числі працюють у дипломатичних представництвах та консульських установах України, членів їхніх домогосподарств.

Програма перепису має бути затверджена Державною службою статистики за участю профільних центральних органів виконавчої влади до 1 березня 2012 року.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63