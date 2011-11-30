Курс НБУ на 30.11.11

Офіційний курс НБУ на 30.11.11100 USD - 798.9700 (29 листопада - 798.9700)100 EUR - 1065.5064 (29 листопада - 1066.4652)10 RUR - 2.5509 (29 листопада - 2.5435)Облікові курси банківських металів на 30.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-137183.15 (29 лист.-136943.46)961 XAG 10 Срібло-2553.51 (29 лист.-2556.70)962XPT10Платина-123201.17(29 лист.-124399.63)964XPD10Паладій-46579.95 (29 лист.-47378.92)

Офіційний курс НБУ на 30.11.11 100 USD - 798.9700 (29 листопада - 798.9700) 100 EUR - 1065.5064 (29 листопада - 1066.4652) 10 RUR - 2.5509 (29 листопада - 2.5435) Облікові курси банківських металів на 30.11.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-137183.15 (29 листопада-136943.46) 961 XAG 10 Срібло-2553.51 (29 листопада-2556.70) 962XPT10Платина-123201.17(29 листопада-124399.63) 964XPD10Паладій-46579.95 (29 листопада-47378.92)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter