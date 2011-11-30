Анонс на 30 листопада

* 30 листопада - 1 грудня відбудеться державний візит Президента України Віктора Януковича до Держави Ізраїль. У рамках візиту заплановано проведення переговорів Глави Української держави з Президентом Ізраїлю Ш. Пересом і Прем`єр-міністром Б. Нетаньягу. Планується також підписання низки двосторонніх документів.

* У Києві відбудеться Міжнародний форум з харчової безпеки. Організатори: Проект IFC «Безпечність харчової продукції в Україні» (за підтримки Міністерства фінансів Австрії) у співпраці з агентством «AgriEvent» Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». Учасники: Микола Присяжнюк, міністр аграрної політики і продовольства України; Мартін Райзер, директор МБРР в Україні, Молдові та Білорусі; Гі Еллена, регіональний директор IFC з питань агробізнесу; Ліндер Треппел, керівник Зовнішньоекономічної програми, Міністерства фінансів Австрії.

* Під головуванням Прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Відбудеться національна презентація Звіту про конкурентоспроможність регіонів України 2011.

* Відбудеться експертна толока «Спільний авіаційний простір з ЄС: як інтегрувати українське небо?». Учасники: О. Рибачук, керівник ГО "Центр Юей"; І. Косcе, старший науковий співробітник Центру економічних досліджень і політичних консультацій; А.Вінюков-Прощенко, доцент кафедри економіки Національного авіаційного університету; Ю. Чередниченко, ген.директор ДП «Украерорух»; Б. Шиянов, голова підкомітету з питань авіаційного транспорту Комітету ВРУ з питань транспорту і зв`язку; Ю. Герасимчук, керівник групи міжнародних авіаційних організацій комплексу стратегічного розвитку компанії «Аеросвіт».

* Відбудеться конференція «Двадцять років трансформації у фінансовому секторі Польщі. Польське ноу-хау для України». Організатори: Міжнародний Фонд Блейзера та Посольство Республіки Польща. Учасники: Генрік Литвин, Посол РП в Україні, Беата Ярош, заст.голови Варшавської Фондової Біржі, Дагмара Вєчорек-Бартчак, директор Сектору страхування Комісії фінансового нагляду, Павел Вичаньськи, радник Голови Національного Банку Польщі, Департамент Фінансової системи, Володимир Бандуров, заст. міністра економічного розвитку і торгівлі України, Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера, Сергій Макацарія, директор Департаменту управління державним боргом та міжнародного співробітництва Мінфіну України та ін.

* Прес-конференція на тему: «Регулювання ринку радіоустаткування в Україні очима міжнародного бізнесу». Організатор - Європейська Бізнес Асоціація. Учасники: Світлана Папушина, заст.ген.директора, Sony Ukraine; Кодзі Терадзіма, директор, Panasonic Ukraine; Віктор Бернадський, менеджер з технічного регулювання, Panasonic Ukraine; Костянтин Макуха, директор департаменту управління ланками постачання, LG Electronics Ukraine, Андрій Бугай, керівник відділу логістики, Samsung Electronics Ukraine.

* Прес-конференція на тему: "Енергоефективні рішення національного проекту "Відкритий світ". Учасники: директор ДП" Національний проект "Відкритий світ" Ігор Курус; голова представництва "Інтел Юкрейн Мікроелектронікс" Володимир Шаров, директор ТОВ СП "Технології та інвестиційний консалтинг" Володимир Матюшко.

* Прес-конференція на тему: «Чим закінчиться для українців передача функцій БТІ Укрдержреєстру?». Учасники: директор Інституту міста Олександр Сергієнко та голова правління Спілки консультантів з нерухомості Віктор Несін.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Роздільне життя - спокійне життя», присвячена інформаційній кампанії з популяризації роздільного збору відходів. Учасники: директор ДП «Укрекоресурси» Євген Романенко, ген.директор компанії «Ремондіс Україна» Штефан Крессе, виконавчий директор Асоціації зовнішньої реклами Роман Паламарчук. У рамках інформаційної кампанії буде представлено відеоматеріал, покликаний спонукати громадськість до сортування та виховання культури поводження з відходами. Роздільний збір побутових відходів - це збір побутових відходів за окремими компонентами, включаючи сортування побутових відходів, з метою подальшої переробки ресурсоцінних компонентів (папір, скло, полімери, метал). Завдяки переробці ресурсоцінних компонентів побутових відходів зменшується навантаження на звалища та заощаджуються сировинні ресурси. Із серпня 2011 року ДП «Укрекоресурси» разом з ТОВ «Селтік» (група компаній Ремондіс) реалізовують соціальну кампанію з роздільного збору відходів, в рамках якої в столиці розміщені відповідні лайт-борди (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 097-362-53-11, press@uecr.gov.ua.

* Інститут енергетичних досліджень спільно з аналітично-інформаційним агентством «Главком» проведе прес-конференцію на тему: «Скасування ПДВ на імпорт нафти для «Нафтогазу». Заради чого Мінпаливенерго позбавляє надходжень держбюджету-2012?». Учасники: президент Асоціації «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Леонід Косянчук і заст. директора НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев. Модератор - директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

* Круглий стіл на тему: "Залучення капіталу через приватні та публічні розміщення за кордоном". Учасники: Штефан Хефер, віце-президент відділу по роботі з емітентами Deutsche Börse AG, Андрій Дубецькій, голова представництва Варшавської Фондової Біржі в Україні; Роберт Міхельс, партнер, Salans Франкфурт; Юлія Кирпа, радник Vasil Kisil & Partners; Зоя Милованова, старший юрист BEITEN BURKHARDT; Оксана Симонова, партнер Baker & McKenzie; Ольга Дем`янюк, старший юрист Baker & McKenzie та ін.

* ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ генерального директора Чорнобильської АЕС Ігоря Грамоткіна. Тема конференції: «25 років з моменту спорудження «Об`єкту «Укриття»: чи стане ЧАЕС більш безпечною в майбутньому? »У конференції візьмуть участь також технічні керівники експлуатації «Об`єкту «Укриття» та будівництва Нового безпечного конфаймента (НБК) на «Укритті».

* Прес-конференція голови Державної реєстраційної служби України Леоніда Єфименка, присвячена питанням реєстрації прав на нерухоме майно в умовах створення в Україні нової реєстраційної системи.

* З ініціативи мережі Глобального договору ООН в Україні, відбудеться семінар «Соціальний звіт - нове джерело інформації для ЗМІ». Спікери: Олена Макаренко, менеджер, керівник напрямку корпоративне управління та стабільний розвиток, компанія КПМГ; Віктор Коваленко, керівник відділу послуг у сфері сталого розвитку, компанія "Ернст енд Янг" в Україні; Хенінг Драгер, менеджер зі стабільного розвитку, компанія БДО. У рамках семінару відбудеться нагородження переможців конкурсу на кращий аналітичний матеріал з висвітлення ролі бізнесу в стабільному розвитку, проведений мережею Глобального договору ООН в 2011 р.

* Розпочне роботу IV Спеціалізована конференція «Автоматизація. ПЕК. Україна - 2011 ». Організатор: «ЕКСПОТРОНІКА-Україна».

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