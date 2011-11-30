Янукович летить до Ізраїлю з державним візитом

30 листопада – 1 грудня відбудеться державний візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Держави Ізраїль.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це поінформував глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН.

У рамках візиту заплановано проведення переговорів глави Української держави з Президентом Ізраїлю Шимоном ПЕРЕСОМ та прем’єр-міністром Беньяміном НЕТАНЬЯГУ.

На порядку денному – актуальні питання двостороннього співробітництва, зокрема визначення шляхів подальшого розширення торговельно-економічної взаємодії та досягнення конкретних домовленостей щодо реалізації спільних взаємовигідних проектів. Також мова йтиме про співпрацю в науково-технічній і культурно-гуманітарній сферах.

За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, у рамках візиту планується також підписання низки двосторонніх документів. Йдеться, зокрема, про Спільну заяву Президентів України та Держави Ізраїль, Меморандум про співробітництво в галузі автодорожньої інфраструктури, план співпраці у сфері охорони здоров’я на 2012–2015 роки.

Окрім того, програмою візиту передбачено проведення бізнес-форуму.

«Основне завдання візиту – трансформувати досягнуту високу динаміку політичного діалогу на найвищому рівні у подальший активний розвиток взаємовигідного співробітництва на всіх напрямах взаємодії, що становлять інтерес для України та Ізраїлю», - підсумував глава Адміністрації Президента України.