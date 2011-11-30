Судовий розгляд справи Луценка перенесено на 5 грудня
09:50, 30 листопада 2011Різне
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Печерський районний суд Києва сьогодні знову відклав розгляд кримінальної справи екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА через хворобу його колишнього водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА, якому на минулому засіданні суду стало зле і він був госпіталізований.
Як передає кореспондент УНІАН, рішення про оголошення перерви у судовому засіданні оголосив сьогодні головуючий в судовому процесі суддя Сергій ВОВК.
Наступне судове засідання має відбутися 5 грудня о 9.10.
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