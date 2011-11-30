ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 30 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Вкладникам збанкрутілих банків повернули близько 4 млрд. грн.". пише: за весь час існування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - з 1998 року - клієнтам ліквідованих банків повернули 4,05 млрд. грн. Відшкодування отримали понад 350 тис. вкладників…

http://delo.ua/finance/vkladchikam-obankrotivshihsja-bankov-vernuli-okolo-4-mlrd-grn-168778/

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Також "Дєло" у публікації "Збитки плодоовочевої галузі України можуть досягти 3 млрд. грн." пише: сезон 2011/12 років стане збитковим для фермерів - виробників овочів і фруктів. Їм доведеться викинути на звалище більше 2 млн тонн надлишку продукції, що генерує збиток у 3 млрд грн.…

http://delo.ua/business/ubytki-plodoovoschnoj-otrasli-ukrainy-mogut-dostich-3-mlrd-grn-168772/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Праця об`єднує", у якому пише: підприємець Дмитро Фірташ посилює свій вплив на політичній арені України. Учора він був призначений головою одного з найбільших громадських об`єднань - Федерації роботодавців України…

http://www.kommersant.ua/doc/1826942

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "АМКУ відправлять на перевірку", у якому пише: в Україні може з`явитися ще один орган, який має широкі права у сфері перевірки бізнесу. Учора Кабінет міністрів вніс у Верховну раду законопроект, яким пропонує надати Антимонопольному комітету (АМКУ) право доступу на підприємства, вилучення документів і опечатування приміщень….

http://www.kommersant.ua/doc/1827326

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Видання "Економічні вісті" в публікації "Пов`язані одним струмом" пише: іноземні виробники феросплавів успішно конкурують з вітчизняними заводами на українському ринку, незважаючи на те, що в їх країнах вартість електроенергії перевищує українські тарифи на 30-40%...

http://markets.eizvestia.com/full/svyazannye-odnim-tokom

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Молочники залишаться без дотацій", у якому пишуть: введена цього року нова схема виробництва молока з тріском провалилася. З очікуваних 2,3 млрд. грн. в спецфонді держбюджету накопичено лише 500 млн., які уряд не має наміру віддавати виробникам цього року…

http://markets.eizvestia.com/full/molochniki-ostanutsya-bez-dotacij

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Газета "Сьогодні" в публікації "Даішники ловитимуть порушників прямо на ходу скандальними Візирями" пише: незабаром українські даішники ловитимуть водіїв-порушників прямо на ходу. Тобто виявляти порушників, перебуваючи в русі в потоці машин. Для цього патрульні авто обладнали спеціальними приладами, які фіксують перевищення швидкості…

http://www.segodnya.ua/news/14315250.html

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Сайт "Уніан-економіка" в публікації "Податок на розкіш: решетом води не наносиш..." пише: ідея оподаткувати розкіш сумнівна з т. з. ефективності реалізації. Чи не краще "ростити" прибутки бюджету шляхом контролю надприбутків, шляхом жорсткої системи боротьби з ухилянням від сплати прибуткового податку вищими чиновниками, політиками і великими бізнесменами?..

http://economics.unian.net/rus/detail/111552

(УНІАН)