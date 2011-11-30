Сьогодні в УНІАН пройде тренінг “У Будди - 10 балів, у Цезаря - 8, у Пугачової - 4. А у вас скільки?”

Сьогодні в інформаційному агентстві УНІАН в рамках Лабораторії “Зроби себе сам” пройде тренінг “У Будди - 10 балів, у Цезаря - 8, у Пугачової - 4. А у вас скільки?”.

Під час тренінгу психолог Валентин ШИВАЧЕНКО, який дослідив життя кількох сотень видатних харизматичних людей, розкаже про головний секрет харизми.

Зокрема, під час тренінгу буде акцентовано увагу на очевидних і прихованих причинах наявності харизми у людини, на розвитку особистого магнетизму - невід`ємної складової харизми. Також можна буде дізнатися, як підвищити рівень власної харизми завдяки зовнішнім (погляду, голосу, тощо) та внутрішнім (внутрішньому вогню тощо) аспектам; як використовувати харизму для досягнення своїх цілей, а також перетворити харизматичну поведінку на стиль життя.

На тренінгу також буде наведено яскраві приклади харизматичної поведінки великих людей. І, що найважливіше – його учасники зможуть дізнатися про головний, містичний секрет харизми (про нього немає інформації у жодному джерелі).

Докладніше про семінар можна прочитати за посиланням: http://seminars.unian.net/ukr/detail/131

Як повідомлялося, проект «Лабораторія «Зроби себе сам» стартував в УНІАН у березні цього року. Про те, які можливості відкриє проект перед усіма зацікавленими, йшлося у матеріалі «Як стати Джорджем Соросом за суботу і неділю», опублікованому на сайті УНІАН 17 березня (http://www.unian.net/ukr/news/news-426297.html).

У соціальних мережах проект можна знайти на сторінці Facebook - Лабораторія “Зроби себе сам”.

Семінари проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.

Запис на семінари проводиться за телефоном: (067) 133-20-00 або за електронною поштою: sam@unian.net

Для отримання інформації про тренінги та інші заходи у рамках роботи лабораторії, повідомте про це на адресу: sam@unian.net для підключення на розсилку.