Захист Тимошенко наполягатиме на публічному розгляді апеляції

Захист екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО наполягатиме на забезпеченні публічності апеляційного процесу під час розгляду скарги на незаконність вироку, винесеного 11 жовтня Печерським райсудом Києва.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це заявив захисник екс-прем'єра Сергій ВЛАСЕНКО.

"Згідно із законом, процес має бути відкритим і публічним. Але вже під час попереднього розгляду скарги, який заплановано на 1 грудня, ми обов'язково вноситимемо клопотання про забезпечення присутності журналістів і можливості проведення аудіо- і відеофіксації процесу", - сказав С. ВЛАСЕНКО.