Азаров задоволений викриттям корумпованих посадових осіб Держслужби зайнятості

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ задоволений викриттям і арештом голови Державної служби зайнятості Володимира ГАЛИЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"Я задоволений тим, що успішно реалізована справа про зловживання і корупцію в Державній службі зайнятості", - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що розслідування цієї справи було ініційоване півроку тому, коли Державна фінансова інспекція виявила ознаки злочину. "Більше до рішення суду говорити про це не буду, але приклад, безумовно, красномовний. І усі тепер знають, що у нас досить сил і волі зупинити свавілля і корупцію, у якій би сфері вони не відбувалися", - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, співробітники СБУ 26 листопада заарештували директора Державної служби зайнятості Володимира ГАЛИЦЬКОГО і чотирьох чиновників відомства.

Генпрокуратура звинувачує їх в отриманні хабаря і незаконному збагаченні.

Під час обшуків у декількох банківських осередках, які належали затриманим, були знайдені валютні цінності на загальну суму 7,5 млн. дол., велика кількість золотих годинників і коштовних каменів.

28 листопада Печерський районний суд Києва виніс ухвалу про узяття під варту В. ГАЛИЦЬКОГО на два місяці.