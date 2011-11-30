У справі Тимошенко за день до розгляду апеляції замінили суддю

За день до розгляду апеляції екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО замінено суддю у її справі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії "Батьківщина".

Зокрема, як сказано у повідомленні, завтра, 1 грудня, о 09.30 почнеться попередній розгляд апеляційної скарги Ю.ТИМОШЕНКО. Проте з невідомих причин за один день до попереднього розгляду апеляційної скарги екс-прем`єра суддю-доповідача Ірину ГОРБ замінили Оленою СИТАЙЛО, яка і почне розгляд справи, підкреслили в "Батьківщині".

"Схоже, що на Банковій знайшли "нового суддю КИРЄЄВА", здатного навіть без попереднього ознайомлення зі справою втілювати написані в Адміністрації ЯНУКОВИЧА сценарії", - заявили в партії.

Як повідомляв УНІАН, захисник екс-прем`єра Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що захист екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО наполягатиме на забезпеченні публічності апеляційного процесу під час розгляду скарги на незаконність вироку, винесеного 11 жовтня Печерським райсудом Києва.

"Згідно із законом, процес має бути відкритим і публічним. Але вже під час попереднього розгляду скарги, який заплановано на 1 грудня, ми обов`язково вноситимемо клопотання про забезпечення присутності журналістів і можливості проведення аудіо- і відеофіксації процесу", - сказав С. ВЛАСЕНКО.