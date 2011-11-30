«ЕДАПС» та індійська Holostik створили СП з випуску ідентифікаційних документів

Консорціум "ЕДАПС" і компанія Holostik India Ltd. оголосили про створення спільного підприємства - New Sovereign Ventures Private Limited (NSV PL).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі консорціуму "ЕДАПС".

У повідомленні сказано, що СП зареєстроване для реалізації в Індії проектів з впровадження сучасних ідентифікаційних документів.

Також в повідомленні йдеться, що на основі українських технологій буде створений виробничий комплекс для випуску електронних міграційних карт, які глобально перевіряють, соціальних карт і для реалізації інших проектів, а також побудована інфраструктура, що забезпечує автоматизовану обробку інформації і обіг документів.

Довідка УНІАН. Консорціум "ЕДАПС" - група з повним циклом підприємств з виробництва і впровадження високозахищених ідентифікаційних документів і інформаційних систем.

Holostik India Ltd. займає понад 50% ринку Індії з виробництва захисних голографічних елементів і є лідером у цій галузі.