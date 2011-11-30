«ЕДАПС» та індійська Holostik створили СП з випуску ідентифікаційних документів
Консорціум "ЕДАПС" і компанія Holostik India Ltd. оголосили про створення спільного підприємства - New Sovereign Ventures Private Limited (NSV PL).
Про це УНІАН повідомили в прес-службі консорціуму "ЕДАПС".
У повідомленні сказано, що СП зареєстроване для реалізації в Індії проектів з впровадження сучасних ідентифікаційних документів.
Також в повідомленні йдеться, що на основі українських технологій буде створений виробничий комплекс для випуску електронних міграційних карт, які глобально перевіряють, соціальних карт і для реалізації інших проектів, а також побудована інфраструктура, що забезпечує автоматизовану обробку інформації і обіг документів.
Довідка УНІАН. Консорціум "ЕДАПС" - група з повним циклом підприємств з виробництва і впровадження високозахищених ідентифікаційних документів і інформаційних систем.
Holostik India Ltd. займає понад 50% ринку Індії з виробництва захисних голографічних елементів і є лідером у цій галузі.