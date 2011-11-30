До Верховної Ради досі не надійшла угода про зону вільної торгівлі в рамках СНД - Литвин

До Верховної Ради досі не надійшла угода про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Він підкреслив, що парламент «готовий буде розглядати цей документ, коли він надійде».

«Я переконаний, що прагматичний підхід дозволить нам зробити висновок, що, перш за все, від цього виграємо ми в Україні в економічному плані», - додав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Кабінет міністрів на своєму офіційному порталі оприлюднив текст Договору про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД, який прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ підписав 18 жовтня в Санкт-Петербурзі під час засідання глав урядів країн СНД.