Януковича запросили до Росії, але дата його візиту ще узгоджуватиметься

Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА запрошено до Росії, але дата його візиту ще узгоджуватиметься.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала сьогодні на брифінгу в Києві голова Ради федерації Федеральних зборів РФ Валентина МАТВІЄНКО, відповідаючи на запитання про те, чи є якісь домовленості про візит В.ЯНУКОВИЧА до РФ.

В.МАТВІЄНКО підкреслила, що Президент України отримав запрошення відвідати Росію. «Дату буде узгоджено, як належить, по дипломатичних каналах», - сказала вона, додавши: «але таке запрошення Віктору Федоровичу було направлено».

За її словами, дата візиту «залежатиме від графіка Президента й домовленостей між керівниками наших держав».