«Черкасиобленерго» планує придбати елітний позашляховик за 1,7 млн. грн.

Енергопостачальна компанія «Черкасиобленерго», більше 70% акцій якої сьогодні контролює держава, домовилася з ТОВ «Укравтозапчастина» (Київ) про покупку елітного позашляховика преміум-класу Range Rover Autobiography за 1,74 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, пропозицію «Укравтозапчастини» було акцептовано 28 листопада. Протягом календарного місяця сторони планують підписати відповідний договір.

За умовами відкритих торгів автомобіль повинен бути поставлений компанії до кінця поточного року.

За інформацією з відкритих джерел, сьогодні ринкова вартість моделі Range Rover Autobiography в Україні становить близько 180-185 тис. дол. (близько 1,5 млн. грн.).

Довідка УНІАН. ПАТ "Черкасиобленерго" здійснює ліцензійну діяльність з постачання і передачі електроенергії на території Черкаської області.

Держава контролює 71% акцій «Черкасиобленерго». Прямий контроль над пакетом 46% акцій здійснює Фонд державного майна, опосередкований - через «УкрЕСКО» (25%). 26,63% акцій контролює Garensia Enterprises Limited (Кіпр).