Польський посол упевнений, що Україна та ЄС парафують Угоду про асоціацію

Україна та Європейський Союз парафують Угоду про асоціацію.

Упевненість щодо цього висловив у Харкові посол Республіки Польща в Україні Генрік ЛИТВИН, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про можливість найближчим часом підписати Угоду про асоціацію.

«Я впевнений, підпишемо, і це буде базою для розвитку нашого співробітництва», - сказав він.

При цьому Г.ЛИТВИН зауважив, що сьогодні, зважаючи на певні «політичні складнощі», неможливо стверджувати, що угода буде парафована саме 19 грудня у Києві.

«Я впевнений, що угода буде підписана. Але ми не знаємо, чи буде вона парафована 19 грудня. З приводу цього ніхто не може сказати, чи це буде так. Але я не сумніваюся, що вона буде парафована та підписана», – сказав посол.

Г.ЛИТВИН наголосив, що Україна та Євросоюз завершили переговорний процес щодо угоди, і це свідчить про готовність до розвитку співробітництва.

«Дуже багато зроблено. Те, що переговорний процес завершений, - це величезне досягнення. Ніхто не очікував на початку цього року, що ми встигнемо це зробити. Це величезний успіх. Це засвідчує те, що з точки зору структури співробітництва ми вже готові. Якщо завершили переговорний процес – значить, готові, щоб співробітничати на такому рівні. Навіть якщо незрозуміло, наскільки швидко підпишемо цю угоду через певні політичні умови, це не означає, що зовсім не підпишемо», - підкреслив посол.