Янукович підписав закон про розширення мережі дозвільних центрів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо розширення мережі дозвільних центрів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Законом встановлюється необхідність створення дозвільних центрів на обласному (регіональному) рівні. Це дозволить громадянам та підприємцям користуватися перевагами отримання документів дозвільного характеру за єдиною зручною процедурою та виключить необхідність звертатися окремо до кожного територіального органу, якщо відповідний дозвіл надається на обласному рівні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 3 листопада ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо розширення мережі дозвільних центрів.

Законом передбачається запровадити нормативно-правову підставу для видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності на обласному рівні, а саме: створення дозвільних центрів обласного рівня.

Передбачено, що державний адміністратор – це посадова особа міської ради міст обласного та/або республіканського (Крим) значення (їхніх виконавчих органів), обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у місті Києві державних адміністрацій, уповноваженого органу виконавчої влади АРК, яка організовує видачу (переоформлення, видачу дублікатів, анулювання) суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих і регіональних дозвільних органів.

Державний адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади відповідним міським головою, головою обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у місті Києві державних адміністрацій, керівником відповідного уповноваженого органу виконавчої влади Криму за погодженням з уповноваженим органом.

Державний адміністратор підпорядковується безпосередньо відповідному міському голові, голові обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у місті Києві держадміністрацій, керівнику відповідного уповноваженого органу виконавчої влади АРК.

Кількість державних адміністраторів визначається рішенням відповідної міської ради, обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у місті Києві державних адміністрацій, уповноваженого органу виконавчої влади Криму.

Регіональні та місцеві дозвільні органи забезпечують інформування у повному обсязі державних адміністраторів про порядок видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру регіональними і місцевими дозвільними органами, зокрема про перелік документів, необхідних для одержання (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, зразки заяв та необхідних бланків, строки видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, розмір плати за здійснення таких дій (у разі її встановлення).

Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, оформлених регіональними та місцевими дозвільними органами, здійснюється в дозвільному центрі державним адміністратором за принципом організаційної єдності.

Закон набирає чинності з 3 січня 2012 року.