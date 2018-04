Головне на 30 листопада

Фінанси

Кабінет Міністрів України знизив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2012 році з 5 до 3,9%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Вадим КОПИЛОВ.

За його словами, це рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів 28 листопада. При цьому В.КОПИЛОВ зазначив, що прогноз номінального ВВП становить 1,5 трлн. грн. «Номінальний ВВП - 1,5 трлн. грн., реальний – 3,9», - сказав він.

В.КОПИЛОВ наголосив, що зростання ВВП на 3,9% є песимістичним прогнозом. Також він повідомив, що уряд не вносив змін до затверджених раніше інших макропоказників на 2012 рік.

Кабінет Міністрів України пропонує розширити повноваження Антимонопольного комітету, зокрема, в питанні перевірок підприємців.

Текст відповідного законопроекту «Про захист економічної конкуренції» (№9508 від 28 листопада 2011 р.) розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, під час проведення розслідування органи АМК матимуть право отримувати пояснення фізичних і юридичних осіб, вимагати надання інформації, вилучати документи, проводити перевірки.

Так, джерелами, з яких АМК отримує дані про ознаки порушень законодавства про економічну конкуренцію, є заяви осіб, подання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, відомості, виявлені органами АМК.

Україна має намір розвивати відносини з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану в рамках формули «3+1».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у ході зустрічі в Києві з головою Ради федерації Федеральних зборів РФ Валентиною МАТВІЄНКО.

«Ми уважно стежимо за діяльністю Митного союзу, вивчаємо цей досвід, і ту формулу, яку наш Президент запропонував - «3+1», - ми готові реалізовувати в своїх діях», - сказав М.АЗАРОВ.

М.АЗАРОВ підкреслив, що у відносинах між Україною та Росією є деякі спірні питання, зокрема цінові, проте відносини розвиваються на високому рівні.

Він також привітав В.МАТВІЄНКО із завершенням переговорів про вступ Росії до Світової організації торгівлі.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s (S&P) у вівторок змінило кредитні рейтинги 37 найбільших світових банків, зокрема, знизило рейтинги Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. і Barclays, повідомляє Associated Press.

Також знижені рейтинги JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co., HSBC Holdings, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland.

Без зміни залишилися рейтинги Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, Societe Generale та інших банків.

Рейтинги Bank of America, JPMorgan Chase & Co., Barclays і UBS знижені з позначки "A+" до "A", рейтинги Citigroup Inc., Morgan Stanley і Goldman Sachs Group Inc - з "A" до "A-", рейтинг Wells Fargo - з "AA-" до "A+".

S&P пояснює зміни рейтингів введенням нових критеріїв для оцінки рейтингів банків, які враховують зміни у світовій фінансовій системі і макроекономічні тренди, зокрема, роль урядів і центральних банків у фінансуванні банківського сектора, передає РІА "Новости".

Приватизація Фонд державного майна України оголосив сьогодні, 30 листопада, про початок проведення конкурсу з продажу 50% державного пакета акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго".

Про це повідомляється в офіційному виданні ФДМУ "Відомості приватизації" (номер від 30 листопада).

Початкова ціна запланованого до продажу 50% держпакета акцій ПАТ «Закарпаттяобленерго» складе 135 млн. грн.

Конкурс відбудеться 20 січня 2012 року.

Уряд України розраховує отримати до Державного бюджету від приватизації державного майна в 2011-2014 роках 50-70 млрд. грн.

Про це йдеться в законопроекті "Про Державну програму приватизації" на 2011-2014 роки, який Кабінет міністрів подав до Верховної Ради.

Документі зареєстровано у ВР 29 листопада під № 9509.

"Прогнозний обсяг надходжень протягом дії Програми до Державного бюджету України коштів від продажу й управління державним майном становить 50-70 млрд. гривень", - йдеться в законопроекті.

Також, згідно з документом, у результаті приватизації в зазначений термін очікується зменшення частки державного сектора в економіці до 25-30% внутрішнього валового продукту.

Соціальна політика

Дефіцит Пенсійного фонду (ПФ) України за підсумками року очікують у розмірі 31 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова ПФ Борис ЗАЙЧУК.

"Ми вийдемо десь на 31 млрд. грн. (дефіциту - УНІАН)".

При цьому він зазначив, що сума дефіциту враховує борги минулих років.

Пенсійний фонд України оскаржить рішення судів щодо перерахунку пенсій чорнобильців на суму понад 11 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Пенсійного фонду Борис ЗАЙЧУК.

Він зазначив, що будуть оскаржені усі рішення судів щодо перерахунку цих пенсій. На сьогодні суди першої інстанції планують розглянути справи на суму 5,3 млрд. грн., у другій інстанції - на суму 5,9 млрд. грн.

"Десь 5,3 млрд. грн. у першій інстанції, у другій інстанції, тобто в апеляції, - у нас десь близько 5,9 млрд. грн.", - сказав Б.ЗАЙЧУК.

При цьому він зазначив, що 5,9 млрд. грн. вже виплачено, а 5,3 млрд. грн. за рішеннями судів мають бути виплачені в майбутньому.

Кабінет Міністрів України «значно підвищив пенсії особам, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи».

Як повідомляється на офіційному сайті Кабміну, про це під час брифінгу повідомив голова правління Пенсійного фонду (ПФ) Борис ЗАЙЧУК.

Він нагадав, що Кабмін ухвалив постанову «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи» (№1210 від 23 листопада 2011 року).

Передбачається, що у 2012 році при вирахуванні заробітку, з якого буде визначено розмір пенсії чорнобильцям, яким встановлено зв`язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, застосовуватиметься формульний підхід.

Так, середній розмір пенсій учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС становитиме: для інвалідів I групи - 5439,52 грн., II групи - 5128,73 грн., III групи - 3941,53 грн.

Також затверджено гарантовані мінімуми виплат для інвалідів-ліквідаторів: для інвалідів I групи - 2399,7 грн., II групи - 2147,1 грн., III групи - 1894,50 грн.

Ці виплати прив`язані до розміру прожиткового мінімуму.

Постанова набуває чинності з 1 січня 2012 року.

У Києві близько 40 чорнобильців оголосили голодування біля Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, вони розташувалися в Маріїнському парку навпроти будинки уряду.

Як зазначають учасники акції, вони представляють різні регіони України і вимагають виконання рішень судів про виплату їм заборгованості з пенсій. Чорнобильці підкреслюють, що вирішили почати голодування у зв`язку з тим, що вчорашня акція протесту біля Кабміну не привела до виконання їх вимог, оскільки діалогу з урядом вони не мали.

Будівництво і ЖКГ

Жителі України у січні-жовтні 2011 року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 28,9 млрд. грн., що становить 102,1% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався у Закарпатській, Одеській, Херсонській і Львівській областях (107,8-107,1%), найнижчий – у Севастополі, Криму і Києві (98-99,5%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в жовтні ц.р. збільшилися на 1,1% порівняно з жовтнем 2010 року, і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год.) становили 338,3 грн.

У Держстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у жовтні 2011 року збільшилася на 6,9% порівняно з вереснем, і на кінець жовтня 2011 року становила 10 млрд. 559,2 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становить 3,7 місяця. Збільшення заборгованості відбулося в усіх регіонах країни.

Зокрема, у жовтні ц.р. заборгованість за три і більше місяців мали: за централізоване опалення і гаряче водопостачання – 27,4% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд і прибудинкових територій – 22,5%, за вивіз побутових відходів – 19,3%, за централізоване водопостачання і водовідведення – 18,1%, за газопостачання – 19,5%.

У січні-жовтні 2011 року населення сплатило за електроенергію 7 млрд. 164,1 млн. грн., що становить 112,6% від нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень сплати за електропостачання з урахуванням погашення боргів за попередні періоди спостерігався у Закарпатській, Херсонській, Одеській областях і в Севастополі (184-158,7%), найнижчий – у Чернігівській, Сумській і Житомирській областях (67,8-74,8%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок жовтня 2011 року становила 2 млрд. 895,1 млн. грн.

У січні-жовтні 2011 року населення України уклало 108,6 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 195,3 млн. грн., а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 172,8 млн. грн.

Державна реєстраційна служба України (Укрдержреєстр) почне приймати документи на реєстрацію прав на нерухоме майно з 3 січня 2012 року, а до 29 грудня 2011 року реєстрацію мають проводити Бюро технічної інвентаризації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Державної реєстраційної служби України Леонід ЄФИМЕНКО.

«Реєстрація за новою системою має бути запроваджена з 1 січня наступного року. Виходячи з режиму святкових днів, тоді, мабуть, з 3 січня», - сказав він.

Л.ЄФИМЕНКО уточнив, що з 1 січня 2012 року БТІ припинять реєструвати права на нерухомість, але за ними залишиться функція проведення технічної інвентаризації.

При цьому він прокоментував повідомлення в ЗМІ щодо припинення прийому БТІ документів на реєстрацію з 1 і 15 грудня цього року. «Однозначно БТІ таких рішень не може приймати. По-перше, вони зобов`язані виконувати функції, передбачені законом... По-друге, будь-яка дія, як БТІ, так і реєстратора БТІ, може бути оскаржена в суді. По-третє, у разі, якщо діями БТІ або діями реєстратора завдано якогось шкоди, то особа, якій завдано шкоди, має право на відшкодування збитку, завданого неправомірними діями... Немає ніяких підстав для того, щоб громадянам відмовляти в реєстрації прав на нерухоме майно», - пояснив голова Укрдержреєстру.

На його думку, сьогодні БТІ можуть зареєструвати права на нерухоме майно за один-два дні замість передбачених законодавством «до 14 днів».

Л.ЄФИМЕНКО додав, що до 15 грудня ц.р. планується завершити проведення конкурсу на відбір реєстраторів у регіональних службах. При цьому він уточнив, що реєстратори, які працювали в БТІ, за їх бажанням можуть бути прийняті на роботу в Укрдержреєстр.

За даними Л.ЄФИМЕНКА, в Україні функціонує близько 500 БТІ, а Укрдержреєстр створив 583 реєстраційні служби. Штатний розклад у всіх реєстраційних службах у регіонах уже затверджений, планується, що в кожному районі працюватиме по 2-3 реєстратори.

Голова служби зазначив, що адреси центрального і регіональних відділень Укрдержреєстра стануть відомі після 15 грудня і будуть обнародувані на сайті відомства.

За словами Л.ЄФИМЕНКА, з 1 січня 2012 року для того, щоб зареєструвати право власності на квартиру, куплену на вторинному ринку, продавець і покупець завіряють у нотаріуса договір купівлі-продажу (необхідний також техпаспорт на квартиру, одержаний у БТІ). Після цього право власності на квартиру реєструється у державного реєстратора. Якщо отримується будинок, то покупець реєструє право власності на об`єкт у реєстратора. Термін реєстрації становить 14 днів.

Голова Укрдножреєстру повідомив, що за реєстрацію речових прав на нерухоме майно в державного реєстратора покупець нерухомості сплачує держмито в розмірі 119 грн.

Л.ЄФИМЕНКО додав, що до введення нової системи державна реєстрація речових прав на нерухомість здійснювалася в реєстрі майнових прав, який вело Міністерство юстиції, а також існує кілька інших реєстрів - реєстр іпотеки, обтяжливий тощо.

«З 1 січня передбачається, що існуватиме один-єдиний державний реєстр речових прав», - сказав голова Укрдержреєстру.

Він додав, що немає сенсу передавати дані з існуючих реєстрів в один реєстр, оскільки «ті реєстри, які на сьогодні функціонують, вони так і функціонуватимуть. Але доступ до інформації матиме державний реєстратор... Вся інформація, яка міститься сьогодні в нині чинних реєстрах, буде збережена, вона стане складовою єдиного реєстру, що створюється».

