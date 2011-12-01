Курс НБУ на 01.12.11

Офіційний курс НБУ на 01.12.11 100 USD - 798.9700 (30 листопада-798.9700) 100 EUR - 1072.0579 (30 листопада-1065.5064) 10 RUR - 2.5445 (30 листопада-2.5509)Облікові курси банківських металів на 01.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-136144.49 (30 лист.-137183.15)961 XAG 10 Срібло-2504.77 (30 лист.-2553.51)962 XPT 10 Платина-121043.96 (30 лист.-123201.17)964 XPD 10 Паладій-45860.88 (30 лист.-46579.95)

Офіційний курс НБУ на 01.12.11 100 USD - 798.9700 (30 листопада - 798.9700) 100 EUR - 1072.0579 (30 листопада - 1065.5064) 10 RUR - 2.5445 (30 листопада - 2.5509) Облікові курси банківських металів на 01.12.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-136144.49 (30 листопада-137183.15) 961 XAG 10 Срібло-2504.77 (30 листопада-2553.51) 962 XPT 10 Платина-121043.96 (30 листопада-123201.17) 964 XPD 10 Паладій-45860.88 (30 листопада-46579.95)

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