ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 1 грудня

Економічні матеріали Українські ЗМІ Видання «Діло» в публікації «Зернотрейдери почали боротьбу проти квотування експорту в 2012 році» пише: учасники ринку вирішили зіграти на випередження - міжнародна асоціація торгівлі зерном GAFTA звернулася з відкритим листом до уряду з проханням не обмежувати експорт зерна в 2012 році...

http://delo.ua/business/zernotrejdery-nachali-borbu-protiv-kvotirovanija-eksporta-v-2012-168843/

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Також «Діло» в публікації «Якість освіти в Україні погіршується з кожним роком» пише: якщо ще 4 роки тому Україна посідала 55 місце в світі за якістю вищої освіти, то в цьому році - 72. За якістю навчання на робочому місці Україна опустилася з 83 на 103 позицію...

http://delo.ua/education/kachestvo-obrazovanija-v-ukraine-uhudshaetsja-s-kazhdym-godom-168864/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «31 млрд. грн. став дефіцитним», в якому пише: впровадження другого рівня пенсійного забезпечення знову знаходиться під загрозою. Дефіцит Пенсійного фонду за підсумками року складе 31 млрд. грн. Експерти відзначають, що стабілізувати пенсійну систему можна тільки за допомогою кардинальних заходів...

http://www.kommersant.ua/doc/1828131

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Україну поставили на місце», в якому пише: вчора в Познані (Польща) в рамках Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (СП) оприлюднили рейтинг європейської інтеграції країн СП. Результати дослідження виявилися сенсаційними. Україна, яка вважалася регіональним лідером у цій сфері, скотилася на третє місце, пропустивши вперед не тільки Молдову, яка впевнено зайняла першу позицію, а й Грузію...

http://www.kommersant.ua/doc/1827951

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Бойко пішов на поступки» пише: після покупки енергооб`єкта Запорізький завод феросплавів зможе наростити обсяги виробництва в умовах стрімкого завоювання українського ринку зарубіжними конкурентами...

http://markets.eizvestia.com/full/bojko-poshel-na-ustupki

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Отруєних навіть не рахують», в якому пишуть: у світі 2,2 млн. людей щорічно помирає від отруєнь продуктами харчування. В Україні не більше 120 підприємств з 12 тисяч впроваджують систему управління безпеки продукції...

http://markets.eizvestia.com/full/otravlennyh-dazhe-ne-schitayut

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Газета «Сьогодні» у публікації «Гривня завойовує довіру українців» пише: в листопаді співвідношення припливу гривневих і валютних вкладів було на рівні 50 на 50...

http://www.segodnya.ua/news/14315920.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Новини з Європи та США знову надихають інвесторів» пише: два основних страхи інвесторів - світова економіка і фінанси єврозони - несподівано опинилися в помітно кращому, ніж вважалося, світлі. Цілий масив позитивних макроданих зі США надихнув ринки. У свою чергу, Європа зробила ще один крок до подолання боргової кризи...

http://economics.unian.net/rus/detail/111836

(УНІАН)