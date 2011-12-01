Київська школа стала учасницею програми «Здорові школи - розумні рішення»

У рамках глобальної оздоровчо-освітньої програми «Здорові школи - розумні рішення» компанія Philips провела комплексне переоснащення системи освітлення в київській середній загальноосвітній школі № 233 Оболонського району, замінивши застарілі лампи та світильники на нові енергоефективні.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії Philips.

Згідно з повідомленням, освітлення в школі не міняли з моменту її побудови - з 1982 року.

Дослідження про вплив освітлення в школах, проведені Philips, показали, що концентрація уваги і поведінка учнів значно поліпшуються завдяки правильному освітленню класних кімнат. Крім цього, з`ясувалося, що швидкість читання збільшується на 35% (з 780 слів до 1051), підвищується концентрація уваги, що призводить до скорочення помилок на 45% (з 17,85 до 9 помилок), а гіперактивність школярів, навпаки, зменшується на 76%, порівняно з класами, де встановлені звичайні системи освітлення.

Крім заміни освітлювального обладнання в школах по всьому світу, освітньо-оздоровча програма Philips «Здорові школи - розумні рішення» націлена на формування у школярів відповідального ставлення до використання природних ресурсів і захисту навколишнього середовища.