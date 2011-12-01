Росія ратифікувала Договір про Євразійську економічну комісію

Москва. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав Федеральний закон «Про ратифікацію Договору про Євразійську економічну комісію».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

Федеральний закон прийнято Державною Думою 22 листопада 2011 року і схвалено Радою Федерації 25 листопада 2011 року.

Законом передбачається ратифікація Договору про Євразійську економічну комісію, підписаного в Москві 18 листопада 2011 року президентами РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ і Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ.

Договором передбачається створення Євразійської економічної комісії як єдиного постійно діючого регулюючого наднаціонального органу Митного союзу і Єдиного економічного простору, і визначаються загальні принципи її функціонування.

Основним завданням Комісії є забезпечення умов функціонування і розвитку Митного союзу і Єдиного економічного простору, а також вироблення пропозицій у сфері інтеграції в рамках Митного союзу і Єдиного економічного простору.

З метою реалізації повноважень, переданих Комісії відповідно до міжнародних договорів, укладених в рамках формування Митного союзу і Єдиного економічного простору, Договором передбачається створення Ради Комісії і Колегії Комісії, визначаються порядок їх формування і прийняття рішень, функції і повноваження, а також порядок формування і діяльності департаментів Комісії, які здійснюють забезпечення її діяльності.