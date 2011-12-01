Анонс на 1 грудня

* Круглий стіл на тему: «Агробізнес по-новому: чи є життя після закінчення земельної реформи?». Організатори: Журнал «Експерт Україна», ЮК Jurimex. Модератор - Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Учасники: Микола Присяжнюк, міністр аграрної політики і продовольства України; Сергій Тимченко, голова Держагентства земельних ресурсів України; Андрій Кошиль, президент Земельного Союзу України; Геннадій Новиков, голова Аграрного Союзу України; Леонід Козаченко, президент УАК та ін.

* Розпочне роботу ІІ Український Податковий Форум-2011. Організатор - Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів. У церемонії відкриття візьмуть участь: Федір Ярошенко, міністр фінансів України; Олександр Клименко, голова ДПС України; Маріус Вісмантас, координатор діяльності Світового банку у фінансовому та приватному секторах в Україні, Білорусі та Молдові; Віталій Хомутинник, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Серед учасників: Тетяна Єфименко, президент Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України, Federico Diomeda, виконавчий директор EFAA, Оксана Продан, голова Всеукраїнського об`єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця», Олексій Шматко, партнер з податкової практики Аудиторської фірми «Аксьонова та партнери» Анна Новикова, фінансовий директор 5 каналу та інші.

* Відбудеться представлення Стратегії територіального розвитку в Генеральному плані міста Києва. Спікер: глава КО «Інститут генерального плану міста Києва» Сергій Броневицький. А після цього журналісти можуть дізнатися з перших уст, якими стануть Одеса, Львів, Запоріжжя, Канів та інші міста України вже в найближчі 8-10 років. Модератори: Оксана Єлманова (FIM Group), Філіп Бертере (IMOCHAN України), Юрій Сербін (президент ТОВ "Екобуд"), Генріх Людкевич (Президент Асоціації Професійних Керуючих Нерухомістю), Володимир Бандура (керуючий директор українського офісу міжнародної консалтингової компанії GFive Development).

* Круглий стіл, присвячений обговоренню проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про гастрольні заходи в Україні» (питання гастрольного збору). Учасники: міністр культури Михайло Кулиняк, директор Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти Мінкультури Лілія Гомольська, продюсер Юрій Нікітін, режисер Владислав Троїцький, директор Коаліції продюсерів України Дмитро Прикордонний, директор з комунікації Фонду Олени Пінчук «Анти-СНІД» Павло Пименов, арт-директор Crystalhall Андрій Іноземцев, гендиректор Національного академічного драматичного театру ім. І.Франка Михайло Захаревич, гендиректор - художній керівник Національної заслуженої академічної капели «Думка» Євген Савчук та ін.

* Відбудеться розширена прес-конференція тему: "Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва)". Учасники: заступник голови Комісії з проведення реорганізації ДПА у м. Києві, заступник голови ДПА у м. Києві Анна Ігнатенко та начальник управління оподаткування фізичних осіб ДПА у м. Києві Ігор Козлов.

* Прес-конференція АУБ на тему: "Підсумки діяльності банківської галузі України за десять місяців 2011 року". Учасники: Станіслав Аржевітін, голова ради АУБ, Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків, віце-президент Центрально-Євразійської банківської федерації.

* Відбудеться робочий візит голови КОДА Анатолія Присяжнюка на відкриття нового зернового елеватора ТОВ СП «Нібулон» в Тетіївському районі, село Деніхівка. У заході також візьмуть участь гендиректор ТОВ СП «Нібулон» та Герой України Олексій Вадатурський.

12-00 - Біля парламенту стартує Всеукраїнський страйк «Переоблік влади!». В рамках цієї акції Наталія Королевська, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва «відправить на переоблік» Верховну Раду. В акції також візьмуть участь активісти Громадянського руху «Вперед!». Акція відбудеться біля входу на територію парламенту з боку Маріїнського парку.

* Круглий стіл на тему: "Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрямки подолання". Запрошені: Ігор Прасолов, голова підкомітету з питань цінних паперів та фондового ринку Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики; Микола Катеринчук, заступник голови Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики; Ігор Шумило, директор Генерального економічного департаменту НБУ; Леонід Рубаненко, президент спілки податкових консультантів України; Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій; Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера.

* 15-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Як виконавчою службою знищується український виробник унікальної медичної продукції». Неплатоспроможний колишній орендар намагається заволодіти виробничими приміщеннями і припинити роботу унікального українського виробника з м. Кам`янець-Подільський, який виробляє електроди для підтримки роботи серця - Товариства «Спеціальне конструкторське бюро медичної електротехніки» (СКБ МЕТ). На 2 грудня призначені торги з продажу всього майна СКБ МЕТ. При цьому державні виконавці, призначивши торги, пішли на численні порушення закону і намагаються продати майно підприємства за заниженою в декілька разів ціною. Учасники: гендиректор СКБ МЕТ Олег Трачук, юрист Сергій Костянчук (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* Відбудуться публічні дебати на тему: «Україна дуже бідна для розвитку зеленої енергетики». Організатор: Фонд «Ефективне управління» у партнерстві з компанією Intelligence Squared (Лондон, Великобританія). Спікери: Трейсі МакКІББЕН, президент MAC Energy Advisors LLC; Малькольм Грімстон, експерт з питань атомної енергетики, член-кореспондент Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House, Великобританія; Степан Солженіцин, партнер McKinsey &Company; Віталій Радченко, старший юрист CMS Cameron McKenna. Модератор - журналіст і телеведучий Мустафа Найєм.

* 1-2 грудня в Києві відбудеться Міжнародний Форум з франчайзингу FHI. Організатор - ВГО «Федерація розвитку франчайзингу, гостинності та інфраструктури України». Форум пройде за підтримки Міжнародного Відомства по франчайзингу (FDS), Міжнародної Асоціації Франчайзингу (IFA), Федерації франчайзингу Франції (FFF), Асоціації франчайзингу Німеччини (DFV), Асоціації франчайзингу Іспанії (AEF), Асоціації франчайзингу Індонезії (AFI), Асоціації франчайзингу Малайзії (MFA), Американської Торгової Палати в Україні, Комерційного відділу посольств США, Канади, Іспанії та Франції.

* У Львові відбудеться прес-конференція на тему: «Покращення системи управління операційними ризиками ПАТ «Ідея Банку» за результатами звіту Міжнародної Фінансової Корпорації». Учасники: Гжегош Трач, член Правління Getin Noble Bank, голова наглядової ради ПАТ «Ідея Банк»; Андрій Рязанцев, голова Правління ПАТ «Ідея Банк»; Гард Бедфорд, керівник консультативної програми IFC для фінансового сектора в Європі і Центральній Азії; Євген Прокопенко, юридичний радник програми IFC.

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