Іващенка сьогодні не доставили до суду через погіршення стану здоров’я - міліція

Колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА сьогодні не було доставлено на судове засіданні через погіршення стану здоров’я.

Про це УНІАН повідомили у київському главку міліції, зауваживши, що після отримання від В.ІВАЩЕНКА відповідної скарги його оглянув лікар медичної частини слідчого ізолятору.

Лікар підтвердив, що В.ІВАЩЕНКУ справді зле й виписав відповідний документ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, Печерський районний суд Києва був змушений відкласти до 9 грудня розгляд кримінальної справи проти В.ІВАЩЕНКА у зв’язку з тим, що конвойна служба не доставила його до зали судових засідань. Про причини виникнення такої ситуації не повідомлялось.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу із звинувачення В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації ДП МОУ "Феодосійський судномеханічний завод ".

В.ІВАЩЕНКА було затримано в серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.