Європарламент рекомендує визнати прагнення України стати членом ЄС

Брюссель. Європейський парламент рекомендує Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій визнати прагнення України стати членом ЄС за умови відповідності критеріям демократії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні доповіді щодо рекомендацій Європарламенту Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій про переговори щодо угоди про асоціацію з Україною.

За проект доповіді Ричарда Антоні ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів та реформістів, Польща) проголосували більшість депутатів, присутніх в залі. Голосування проводилося підняттям рук.

“Визнати прагнення України відповідно до статті 49 Угоди Європейського Союзу (стаття 49 Угоди передбачає право будь-якої країни Європейського континенту претендувати на членство в ЄС – УНІАН), за умови, якщо всі критерії, включаючи повагу до принципів демократії, прав людини, фундаментальних свобод та верховенства права, будуть виконані”, - написано в першому пункті доповіді.

Депутати Європарламенту зазначили, що факт надання Україні європейської перспективи мав би велике значення і був би в інтересах як України, так і ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС ведуть переговори про угоду про асоціацію з 2007 року, про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію, з 2008 року. На сьогодні переговори практично з усіх питань завершені, не вирішеним залишається питання щодо надання Україні європейської перспективи, на чому наполягає Київ.

Разом з тим у зв’язку з останніми подіями в Україні, в тому числі винесенням вироку колишньому прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, переслідуванням низки інших міністрів її уряду, проблемами з дотриманням прав людини та принципів демократії, лідери ЄС та Європарламент вже заявили про можливий негативний вплив внутрішньополітичної ситуації в Україні на підписання угоди.