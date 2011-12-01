У ЄП вважають, що парафування Угоди про асоціацію може допомогти звільненню Тимошенко

Брюсель. Доповідачі Європарламенту щодо рекомендацій Раді ЄС, Єврокомісії і Європейській службі зовнішніх дій з Угоди про асоціацію з Україною Річард Антоні ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів і реформістів, Польща) і Павло ЗАЛЕВСЬКИЙ (група народних партій, Польща) вважають необхідним якнайскоріше парафувати нову угоду з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюселі, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції перед голосуванням в Європарламенті.

"Доповідь закликає до термінового парафування угоди. Якщо ми зробимо це, ситуація буде більш передбачуваною", - заявив Р. А.ЛЕГУТКО.

"Я думаю, що найважливіший пункт - парафувати угоду, незалежно ні від чого. І це може дати старт позитивним процесам в Україні", - зазначив П. ЗАЛЕВСЬКИЙ.

За словами П. ЗАЛЕВСЬКОГО, парафування угоди може сприяти вирішенню проблеми ув’язнення колишнього прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і звільненню інших представників опозиції, які перебувають в ув’язненні.

"Закликаючи до парафування цієї угоди, Європарламент також закликає до звільнення Ю.ТИМОШЕНКО, і ми дуже критичні в цьому питанні", - сказав депутат.

Його підтримав і Р. А.ЛЕГУТКО, зазначивши, що доповідь є досить критичною щодо політичній ситуації в Україні і спрямованою проти вибіркового застосування правосуддя.

При цьому, за його словами, рекомендації, які містяться в доповіді, про створення застережних заходів, які б передбачали можливість призупинення дії Угоди про асоціацію у разі ігнорування або умисного порушення Києвом демократичних стандартів, матиме переваги, передусім, для України і її громадян.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європарламент схвалив доповідь щодо рекомендацій Раді ЄС, Єврокомісії і Європейській службі зовнішніх дій з Угоди про асоціацію з Україною.

Україна і ЄС ведуть переговори з Угоди про асоціацію з 2007 року, щодо зони вільної торгівлі, яка повинна стати частиною Угоди про асоціацію, - з 2008 року. На сьогодні переговори практично з усіх питань завершені, не вирішеним залишається питання про надання Україні європейської перспективи, на чому наполягає Київ.

Водночас у зв'язку з останніми подіями в Україні, у тому числі виголошенням вироку колишньому прем'єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО, переслідуванням ряду інших міністрів її уряду, проблемами з дотриманням прав людини і принципів демократії, лідери ЄС і Європарламент вже заявили про можливий негативний вплив внутрішньополітичної ситуації в Україні на підписання угоди.