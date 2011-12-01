Європарламент хоче мати механізми призупинення дії Угоди про асоціацію з Україною

Брюсель. Європарламент хоче мати механізми призупинення дії Угоди про асоціацію між Україною і ЄС у разі порушень Києвом демократичних принципів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюселі, про це йдеться у схваленій сьогодні доповіді щодо рекомендацій Європарламенту Раді ЄС, Єврокомісії і Європейській службі зовнішньої дій з переговорів з Угоди про асоціацію з Україною.

За проект доповіді Річарда Антоні ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів і реформістів, Польща) проголосували більшість делегатів, які були присутніми в залі. Голосування проводилося підняттям рук.

"Розробити чіткі застережні заходи і можливий механізм тимчасового призупинення усієї Угоди про асоціацію у разі, якщо основні і фундаментальні принципи її ігнорують або навмисно порушують", - сказано в документі.

При цьому Європарламент закликав Президента України і уряд привести "політичну, юридичну і адміністративну ситуацію в країні у відповідність з тим, про що було домовлено у рамках Порядку денного асоціації".

Депутати закликали українську владу надати можливість колишньому прем`єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО та іншим опозиційним лідерам використовувати їх право на повноцінну участь в політичних процесах, "як зараз, так і під час наступних виборів в Україні".

У доповіді йдеться про необхідність посилення співпраці між ЄС і Україною у сфері захисту прав людини і фундаментальних свобод, рекомендується надати допомогу Україні в реформуванні судової системи відповідно до стандартів ЄС, щоб попередити вибіркове використання правосуддя і гарантувати незалежні, чесні і прозорі судові процеси, а також зробити неможливим використання судових процесів для досягнення політичних цілей.

У зв`язку з цим, Європарламент рекомендує створити спеціальний механізм за участю експертів України, ЄС і Венеціанської комісії, а також почати програми тренінгів і обмінів у сфері юстиції і внутрішніх справ з метою реалізації в Україні кращого європейського досвіду.

У доповіді також наголошують на важливості реалізації в Україні рішень Європейського суду з прав людини і привертають увагу Києва до значної кількості позовів, поданих до України до цього суду.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про угоду про асоціацію з 2007 року, про зону вільної торгівлі, яка повинна стати частиною угоди про асоціацію, з 2008 року. На сьогодні переговори практично з усіх питань завершені, не вирішеним залишається питання про надання Україні європейської перспективи, на чому наполягає Київ.

Водночас у зв`язку з останніми подіями в Україні, у тому числі виголошенням вироку колишньому прем`єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО, переслідуванням ряду інших міністрів її уряду, проблемами з дотриманням прав людини і принципів демократії, лідери ЄС і Європарламент вже заявили про можливий негативний вплив внутрішньополітичної ситуації в Україні на підписання угоди.