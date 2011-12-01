Європарламент пропонує допомогу Україні в реалізації Угоди про асоціацію

Брюсель. Європейський парламент виступає за надання допомоги Україні щодо реалізації Угоди про асоціацію з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні доповіді щодо рекомендацій Європарламенту Раді ЄС, Єврокомісії і Європейській службі зовнішніх дій з переговорів з Угоди про асоціацію з Україною.

За проект доповіді Річарда Антоні ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів і реформістів, Польща) проголосували більшість депутатів, які були присутніми в залі. Голосування проводилося підняттям рук.

"Забезпечити Україну достатньою фінансовою, технічною і юридичною допомогою, як під час підготовчого періоду, так і під час реалізації угоди", - написано в документі.

При цьому депутати висловилися за створення групи експертів високого рівня для надання допомоги Україні у приведенні свого законодавства до стандартів ЄС і для кращого використання Програми усебічного розвитку інститутів.

Водночас на думку Європарламенту, передумовою для надання допомоги повинні стати доповіді незалежних українських і європейських експертів щодо оцінки реформ, спрямованих на посилення адміністративної здатності України.

Депутати також висловилися за створення взаємної програми обмінів чиновників і представників судової влади з метою спрощення реалізації Угоди про асоціацію і, зокрема, угод про зону вільної торгівлі, за допомогу українській владі в інформуванні українців про переваги Угоди про асоціацію, а також - за відкриття в Україні інформаційного офісу ЄС, який би, з одного боку, сприяв підвищенню обізнаності про функціонування ЄС і його інститутів, а з іншого - полегшував би участь в програмах ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про угоду про асоціацію з 2007 року, про зону вільної торгівлі, яка повинна стати частиною угоди про асоціацію, з 2008 року. На сьогодні переговори практично з усіх питань завершені, не вирішеним залишається питання про надання Україні європейської перспективи, на чому наполягає Київ.

Водночас у зв`язку з останніми подіями в Україні, у тому числі виголошенням вироку колишньому прем`єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО, переслідуванням ряду інших міністрів її уряду, проблемами з дотриманням прав людини і принципів демократії, лідери ЄС і Європарламент вже заявили про можливий негативний вплив внутрішньополітичної ситуації в Україні на підписання угоди.