Туск обговорив з Меркель перспективи угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Варшава. Глава польського уряду Дональд ТУСК сьогодні обговорив з канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ перспективи Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яку українська влада сподівається парафувати на спільному саміті 19 грудня в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Д.ТУСК сказав сьогодні на прес-конференції.

Він назвав "тему України" однією з двох найважливіших, які він обговорював з А.МЕРКЕЛЬ під час телефонної розмови сьогодні вранці.

Прем’єр зазначив також, що ситуацію в Україні буде обговорювати сьогодні увечері у Варшаві з главою Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, інформує прес-служба польського уряду.