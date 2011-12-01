Анонс на 2 грудня

* Відбудеться урочиста церемонія відкриття заходів, присвячених Міжнародному дню інвалідів. У церемонії візьмуть участь: перший заступник міністра соціальної політики України Василь Надрага та голова Держслужби з питань інвалідів та ветеранів України Володимир Маслаков. Після огляду виставки відбудеться підхід до преси В. Надраги і В. Маслакова.

* Відбудеться Перша Всеукраїнська конференція реєстраторів і адміністраторів доменних імен UAdom, присвячена 10-річчю ринку реєстраторів в Україні та 19-річчю домену. UA. Організатор - компанія "Хостмастер", адміністратор домену. UA.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему «Переоблік влади» - що далі? », Присвячена підсумкам акції «Переоблік влади», яка проходила 1 грудня по всій Україні. Учасники: Андрій Панаетов, співголова ВГО «Громадянський рух «Вперед!»; Сергій Овчинников, координатор Рівненської осередку ВГО« Громадянський рух «Вперед!» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +380 50 356 30 81. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Круглий стіл на тему: «Податок для багатих: точка чи тільки кома на шляху до справедливої ​​податкової системи?». Організатор - Федерація профспілок України. Питання: Чи забезпечується в повній мірі принцип соціальної справедливості в оподаткуванні, передбачений Податковим кодексом України? 15% податок на зарплату вчителя та 5% на дивіденди олігарха - соціально справедливо? Чи призведе до гармонізації в оподаткуванні громадян і підприємств зближення розмірів ставок податку на прибуток підприємств і податку на доходи фізичних осіб без зближення порядку розрахунку цих податків?

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Рейдерська система проти «непокірних» інвалідів. Позиція авторитетного правозахисника. "Мова піде про ситуацію, що склалася навколо рейдерського захоплення приміщення Київського центру реабілітації інвалідів. Багаторічна історія масштабного шахрайства отримує своє продовження напередодні Міжнародного дня захисту прав інвалідів. Хто підтримує рейдерів, проти яких безсиле керівництво МВС України, Генпрокуратура Україна, депутатські запити 47 депутатів з різних фракцій і відкрите провадження Уповноваженого з прав людини? Хто відповість за викинутих на вулицю сорок три тисячі інвалідів Києва? Буде оприлюднено офіційне листування з вищевказаними органами та посадовими особами, офіційні документи та матеріали. Учасники: Валерій Скрипський, голова Київського центру реабілітації інвалідів, Едуард Багіров, правозахисник (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція УЄФА ЄВРО 2012 - НСК «Олімпійський» про стан підготовки та очікування УЄФА та футбольних асоціацій України і Польщі від УЄФА ЄВРО 2012. Учасники: президент Федерації футболу України Григорій Суркіс, президент Футбольного союзу Польщі Гжегож Лято, ген.секретар УЄФА Джанні Інфантіно і операційний директор УЄФА Мартін Каллен Івентс.

* Круглий стіл на тему: «Стан та перспективи співробітництва України та Росії». Організатор - Національний інститут стратегічних досліджень. Буде представлено аналітичний звіт за даною темою. До участі запрошені посадові особи органів державної влади, експерти та представники наукових установ і неурядових організацій.

* Круглий стіл на тему: «Перспективи та проблеми інфраструктури книготоргівлі Києва». Організатори - Постійна комісія Київради з питань культури і туризму та ГО «За професійну журналістику». Учасники: Олександр Бригінець, голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму; Олександр Афонін, президент Всеукраїнської асоціації видавців та книгорозповсюджувачів; Єгор Соболєв, редактор «Київ.Свідомо», координатор бюро журналістських розслідувань «Свідомо» Юрій Щербак, голова Опікунської ради «Сяйво книгарня»; Катерина Сидоренко, директор книготорговельної мережі « Книгарня Є»; Ігор Степурін, директор дистриб`юторської компанії «Саміт книга»; Ольга Іванова, маркетинг директор мережі книжкових супермаркетів «Читай город» та інші.

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