Курс НБУ на 02.12.11

Офіційний курс НБУ на 02.12.11100 USD США - 798.9900 (1 грудня - 798.9700)100 EUR - 1077.9973 (1 грудня - 1072.0579)10 RUR - 2.5900 (1 грудня - 2.5445)Облікові курси банківських металів на 02.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-139823.25 (1 грудня-136144.49)961 XAG 10 Срібло-2659.04 (1 грудня-2504.77)962 XPT 10 Платина-124003.25 (1 грудня-121043.96)964 XPD 10 Паладій-48978.09 (1 грудня-45860.88)

Офіційний курс НБУ на 02.12.11 100 USD США - 798.9900 (1 грудня - 798.9700) 100 EUR - 1077.9973 (1 грудня - 1072.0579) 10 RUR - 2.5900 (1 грудня - 2.5445) Облікові курси банківських металів на 02.12.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-139823.25 (1 грудня-136144.49) 961 XAG 10 Срібло-2659.04 (1 грудня-2504.77) 962 XPT 10 Платина-124003.25 (1 грудня-121043.96) 964 XPD 10 Паладій-48978.09 (1 грудня-45860.88)

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