Головне на 1 грудня

Україна - Євросоюз

Європейський парламент виступає за парафування угоди про асоціацію з Україною в цьому році та її підписання – в наступному.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні доповіді щодо рекомендацій Європарламенту Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій про переговори щодо угоди про асоціацію з Україною.

За проект доповіді Ричарда Антоні ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів та реформістів, Польща) проголосували більшість депутатів, присутніх в залі. Голосування проводилося підняттям рук.

“Зробити необхідний прогрес з метою досягнення швидкого парафування угоди про асоціацію між ЄС та Україною, бажано до кінця 2011 року за можливості”, - написано в документі.

Разом з тим депутати зазначили, що парафування повинно відбуватися на фоні зобов’язань України реалізувати необхідні реформи та посилити демократичні цінності, захист прав людини і дотримання верховенства права.

Крім того, депутати закликали Раду ЄС, Єврокомісію та Європейську службу зовнішніх дій прагнути підписання угоди з Україною в першій половині 2012 року та підготовки необхідних для її ратифікації документів до кінця 2012 року.

“За умови, якщо заклик поважати верховенство права та інші вимоги, встановлені в резолюції від 27 жовтня 2011 року, будуть почуті”, - зазначив Європарламент.

Європарламент виступає за активну роботу зі встановлення безвізового режиму з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні доповіді за рекомендаціями Європарламенту Раді ЄС, Єврокомісії і Європейській службі зовнішньої діяльності щодо переговорів про Угоду асоціації з Україною.

За проект доповіді Річарда Антоні ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів і реформістів, Польща) проголосували більшість депутатів.

"Активніше працювати над встановленням безвізового режиму між Україною і ЄС, чим підтримувати довготривалу перспективу, за умови, якщо Україна виконає необхідні технічні критерії, визначені в Плані дій з лібералізації візового режиму; встановити проміжну мету відміни наявних візових зборів і вжити належні заходи під час європейського футбольного чемпіонату з метою використання цього випадку, як пробного періоду для безвізового режиму", - сказано в документі.

Депутати висловилися за посилення потенціалу України, як ключового партнера в управлінні міграційними потоками і кордонами, розробку подальших загальних дій з боротьби з організованою злочинністю, інтенсифікацію співпраці у сфері інтегрованого управління кордонами з використанням найвищих стандартів ЄС для ефективнішої боротьби з транскордонною злочинністю, нелегальною міграцією, торгівлею людьми і незаконною торгівлею.

Європарламент хоче посилити співпрацю з Україною в енергетичній галузі і виступає за надання Києву допомоги в переговорах з Москвою.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюселі, про це йдеться у схваленій сьогодні доповіді щодо рекомендацій Європарламенту, Раді ЄС, Єврокомісії і Європейській службі зовнішніх дій про переговори з угоди про асоціацію з Україною.

За проект доповіді Річарда Антони ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів і реформістів, Польща) проголосували більшість депутатів.

"Посилити, як частину угоди, співпрацю між Україною і ЄС в галузі енергетики; прагнути до укладення подальших угод між ЄС і Україною, націлених на забезпечення безпеки постачань енергоносіїв, включаючи надійну і диверсифіковану транзитну систему для нафти і газу, а також механізм загальної відповіді на події, пов`язані з проблемами або збоями в постачаннях нафти або газу з Російської Федерації", - йдеться у документі.

Європарламент висловився за надання необхідної технічної допомоги Україні в енергетичному секторі з метою поліпшення роботи електромереж і енергоефективності підприємств України.

При цьому депутати рекомендували надати допомогу української влади в переговорах про умови постачань газу з Росії з метою забезпечення відповідності газової торгівлі України з Росією торговим стандартам і цінам ЄС.

У документі беруть до відома, що хоча лібералізація ринку послуг і інвестицій на енергетичному ринку дасть переваги ЄС, водночас зобов`язання щодо окремих енергетичних послуг можуть нести певний ризик, "оскільки сильні енергетичні гравці, які контролюють українські компанії, можуть використовувати торгову угоду для домінування в транспортних мережах в ЄС".

Депутати також закликали розробити двосторонні механізми раннього попередження і попередження збоїв у постачаннях енергетичних ресурсів.

Європарламент хоче мати механізми призупинення дії Угоди про асоціацію між Україною і ЄС у разі порушень Києвом демократичних принципів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюселі, про це йдеться у схваленій сьогодні доповіді щодо рекомендацій Європарламенту Раді ЄС, Єврокомісії і Європейській службі зовнішньої дій з переговорів з Угоди про асоціацію з Україною.

За проект доповіді Річарда Антоні ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів і реформістів, Польща) проголосували більшість делегатів, які були присутніми в залі. Голосування проводилося підняттям рук.

"Розробити чіткі застережні заходи і можливий механізм тимчасового призупинення усієї Угоди про асоціацію у разі, якщо основні і фундаментальні принципи її ігнорують або навмисно порушують", - сказано в документі.

При цьому Європарламент закликав Президента України і уряд привести "політичну, юридичну і адміністративну ситуацію в країні у відповідність з тим, про що було домовлено у рамках Порядку денного асоціації".

Депутати закликали українську владу надати можливість колишньому прем`єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО та іншим опозиційним лідерам використовувати їх право на повноцінну участь в політичних процесах, "як зараз, так і під час наступних виборів в Україні".

У доповіді йдеться про необхідність посилення співпраці між ЄС і Україною у сфері захисту прав людини і фундаментальних свобод, рекомендується надати допомогу Україні в реформуванні судової системи відповідно до стандартів ЄС, щоб попередити вибіркове використання правосуддя і гарантувати незалежні, чесні і прозорі судові процеси, а також зробити неможливим використання судових процесів для досягнення політичних цілей.

У зв`язку з цим, Європарламент рекомендує створити спеціальний механізм за участю експертів України, ЄС і Венеціанської комісії, а також почати програми тренінгів і обмінів у сфері юстиції і внутрішніх справ з метою реалізації в Україні кращого європейського досвіду.

У доповіді також наголошують на важливості реалізації в Україні рішень Європейського суду з прав людини і привертають увагу Києва до значної кількості позовів, поданих до України до цього суду.

Європейський парламент виступає за надання допомоги Україні щодо реалізації Угоди про асоціацію з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні доповіді щодо рекомендацій Європарламенту Раді ЄС, Єврокомісії і Європейській службі зовнішніх дій з переговорів з Угоди про асоціацію з Україною.

За проект доповіді Річарда Антоні ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів і реформістів, Польща) проголосували більшість депутатів, які були присутніми в залі. Голосування проводилося підняттям рук.

"Забезпечити Україну достатньою фінансовою, технічною і юридичною допомогою, як під час підготовчого періоду, так і під час реалізації угоди", - написано в документі.

При цьому депутати висловилися за створення групи експертів високого рівня для надання допомоги Україні у приведенні свого законодавства до стандартів ЄС і для кращого використання Програми усебічного розвитку інститутів.

Водночас на думку Європарламенту, передумовою для надання допомоги повинні стати доповіді незалежних українських і європейських експертів щодо оцінки реформ, спрямованих на посилення адміністративної здатності України.

Депутати також висловилися за створення взаємної програми обмінів чиновників і представників судової влади з метою спрощення реалізації Угоди про асоціацію і, зокрема, угод про зону вільної торгівлі, за допомогу українській владі в інформуванні українців про переваги Угоди про асоціацію, а також - за відкриття в Україні інформаційного офісу ЄС, який би, з одного боку, сприяв підвищенню обізнаності про функціонування ЄС і його інститутів, а з іншого - полегшував би участь в програмах ЄС.

Будівництво і ЖКГ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив рішення ветувати Закон №3692-VІ «Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР щодо визначення житлової та загальної площ об`єкта житлової нерухомості».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава держави вважає неприпустимим сьогодні будь-яке збільшення квартплат та впевнений, що оподаткування квартир, балконів, лоджій має відповідати принципу соціальної справедливості.

Водночас Закон, що надійшов на підпис, закріплює підходи, за яких багатші верстви населення опиняються у привілейованому стані. Незважаючи на те, що загальна площа нерухомості, яка знаходиться у володінні таких громадян, може бути у рази більшою, ніж та, якою володіють незаможні громадяни, площа, з якої сплачується податок, може майже не відрізнятися.

Президент України вимагає від уряду внести пропозиції щодо запровадження справедливого підходу при обрахуванні квартплат, виходячи з площ квартир, балконів та лоджій.

Президент пропонує Верховній Раді відхилити зазначений Закон.

У пропозиціях глави держави до закону нагадується, що законом встановлюються, зокрема, поняття «житлова площа», «загальна площа», порядок визначення їх розміру, а також заборона надання у житлових будинках приміщень для потреб промислового характеру.

При цьому пропонується визначити, що до житлової площі об`єкта житлової нерухомості не належить площа приміщень, призначених для гігієнічних або господарсько-побутових потреб громадян (ванна, вбиральня, душова, приміщення для прання, кухня, комора, передпокій, внутрішньоквартирний хол, коридор, вбудована шафа тощо).

Однак у період розгляду Верховною Радою України Закону в уряді держави завершено підготовку законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження податку на багатство, який з 11 листопада 2011 року проходить процедуру громадського обговорення. Зазначеним законопроектом пропонується встановити, що база оподаткування податком на багатство визначається для об`єктів житлової нерухомості за загальною площею в квадратних метрах.

Пропонована названим законопроектом модель визначення бази оподаткування є, на думку Президента, соціально справедливою, на відміну від чинної редакції Податкового кодексу України, яким установлено, що базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є житлова площа об`єкта житлової нерухомості (підпункт 265.3.1 пункту 265.3 статті 265).

Як убачається, застосування ставок податку до житлової, а не до загальної площі об`єкта житлової нерухомості за умови впровадження поняття «житлова площа», передбаченого Законом, що надійшов на підпис, створюватиме ситуацію, за якої платники податку, які мають однакові за загальною площею квартири і будинки та приблизно однаковий рівень платоспроможності, сплачуватимуть до бюджетів різні суми податку залежно від особливостей планування об`єктів житлової нерухомості.

При цьому, зважаючи на можливість переобладнання, перепланування житлового будинку, житлового приміщення, переведення житлових будинків і житлових приміщень у нежитлові, власник великого будинку загальною площею 1000 кв. метрів зможе зареєструвати житлову площу у межах, що не підлягають оподаткуванню (до 250 кв. метрів), а всю іншу площу віднести до нежитлової площі (передпокій, хол, більярдна, тренажерний зал, сауна, басейн тощо) і таким чином податок не сплачувати.

Водночас власник аналогічного за загальною площею будинку, житлова площа якого є, наприклад, 60 відсотків від загальної площі, у разі встановлення місцевою радою ставки податку у максимальному розмірі буде зобов`язаний сплатити до бюджету більш як 10 тис. грн. на рік (виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 1073 грн. на 1 січня 2012 року, передбаченого проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»).

Такий підхід не відповідатиме принципу соціальної справедливості, який передбачає, що встановлення податків та зборів здійснюється відповідно до платоспроможності платників податків, і на якому згідно зі статтею 4 Податкового кодексу України має грунтуватися податкове законодавство. Тому з метою забезпечення більш справедливого підходу до справляння податку на житлову нерухомість доцільно визначити базою оподаткування цим податком загальну площу об`єкта житлової нерухомості.

«Внесення ж пропонованих Законом, що надійшов на підпис, змін до Житлового кодексу Української РСР суттєво ускладнить упровадження такого справедливого підходу, призведе до недодержання основоположних принципів Конституції України, за якими Україна є соціальною, правовою державою, забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності, соціальну спрямованість економіки (стаття 1, частина четверта статті 13) і, відтак, наразі є неприйнятним», - вважає Президент.

У зв`язку з цим він пропонує відхилити Закон України «Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР щодо визначення житлової та загальної площ об`єкта житлової нерухомості».

Соціальна політика

Згідно з державним бюджетом України на 2011 рік, з нинішнього дня, 1 грудня, підвищуються соціальні стандарти.

Документом передбачається, що з 1 грудня прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць підвищується на 19 грн. і встановлюється в розмірі 953 грн.

Для основних соціальних і демографічних груп населення встановлюються такі розміри прожиткового мінімуму на 1 грудня 2011 року: для дітей до 6 років - 870 грн.; для дітей від 6 до 18 років - 1042 грн.; для працездатних громадян - 1004 грн.; для тих, хто втратив працездатність - 800 грн.

Рівень мінімальної заробітної плати з 1 грудня підвищено на 19 грн. - до 1004 грн.; у погодинному розмірі — на 12 коп. - до 6,04 грн.

Згідно із Законом "Про загальнообов`язкове державне пенсійному страхування", з нинішнього дня підвищується мінімальний розмір пенсії на 16 грн. - до 800 грн.

У зв`язку з цим Пенсійний фонд проведе перерахунок пенсій решті категорій пенсіонерів.

Так, розмір підвищення інвалідам війни I групи збільшиться з 392 грн. до 400 грн., II групи - з 313,6 грн. до 320 грн., III групи - з 235,2 грн. до 240 грн., учасникам бойових дій - зі 196 до 200 грн.

Також, виходячи з розміру прожиткового мінімуму на одну людину з розрахунку на місяць, здійснюється перерахунок надбавки, передбаченої Законом "Про донорство крові і її компонентів". Її розмір з 1 грудня 2011 року становитиме 95,3 грн.

При цьому, згідно з пенсійною реформою, у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, розмір мінімальної пенсії за віком не підвищується, якщо пенсіонери здійснюють діяльність, пов`язану з отриманням доходу. Таким пенсіонерам пенсія перераховується після звільнення або припинення такої діяльності.

Фінанси Національний банк України оцінює зростання валового внутрішнього продукту України (ВВП) у жовтні 2011 року на рівні 7%, у січні-жовтні — трохи більше 5%.

Про це йдеться в Аналізі економічного стану України за жовтень, обнародуваному на сайті регулятора.

Зростання індексу виробництва базових галузей (ІПБГ), для розрахунку якого використовуються дані з динаміки видів економічної діяльності складових більш як 40% ВВП, у жовтні 2011 року було на рівні 11,4% в річному вираженні проти 10,5% у вересні 2011 року.

У НБУ відзначають, що в останні три місяці спостерігається чітка тенденція до зростання внеску сільського господарства в економічне зростання при зменшенні частки промислового виробництва.

У цьому році очікується найвищий урожай зернових культур за всю історію незалежності України — станом на 11 листопада вже було зібрано 53,7 мільйона тонн зернових культур. Зростання врожайності інших продуктів рослинництва за 10 місяців також мало значні темпи, що, у свою чергу, стало причиною зростання обсягів виробництва харчової промисловості.

Проте регулятор відзначає зниження темпів посіву озимих порівняно з відповідним періодом минулого року. Основна причина — значне подорожчання мінеральних добрив, внаслідок чого витрати на осінню посівну збільшилися на 20-30%.

«Другий місяць поспіль під впливом погіршення зовнішньоекономічної кон`юнктури відбувається уповільнення зростання промислового виробництва і зниження його внеску в приріст як ІПБГ, так і ВВП. У жовтні зростання промислового виробництва становило 4,7% у річному вираженні (6,4% у вересні), за 10 місяців — 8,2% порівняно з відповідним періодом минулого року», - говориться в повідомленні.

При цьому зазначається, що найбільше уповільнення зростання відбулося в експортоорієнтованих галузях — металургії, машинобудуванні, хімічній та нафтохімічній промисловості.

Зростання обсягу будівництва залишалося на досить високому рівні (12,8% у жовтні і 11,7% за 10 місяців).

У жовтні було зафіксовано подальше скорочення обсягів роздрібного товарообігу до 12,7% порівняно з 15,2% у вересні. У НБУ вважають, що основною причиною такої динаміки став статистичний ефект бази порівняння минулого року.

Україна продовжила на шість місяців кредитну угоду з російським «Внешторгбанком» (ВТБ) на суму 2 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«30 листопада 2011 Міністерство фінансів продовжило Угоду від 3 червня 2010 року про надання кредиту в розмірі 2 млрд. дол., яку було укладено між Україною, що діє через Кабінет Міністрів України, в особі міністра фінансів України, і банком «VTB Capital» на наступні шість місяців», - йдеться в повідомленні.

За інформацією міністерства, угода була пролонгована на колишніх умовах.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав Федеральний закон «Про ратифікацію Договору про Євразійську економічну комісію».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

Федеральний закон прийнято Державною Думою 22 листопада 2011 року і схвалено Радою Федерації 25 листопада 2011 року.

Законом передбачається ратифікація Договору про Євразійську економічну комісію, підписаного в Москві 18 листопада 2011 року президентами РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ і Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ.

Договором передбачається створення Євразійської економічної комісії як єдиного постійно діючого регулюючого наднаціонального органу Митного союзу і Єдиного економічного простору, і визначаються загальні принципи її функціонування.

Основним завданням Комісії є забезпечення умов функціонування і розвитку Митного союзу і Єдиного економічного простору, а також вироблення пропозицій у сфері інтеграції в рамках Митного союзу і Єдиного економічного простору.

З метою реалізації повноважень, переданих Комісії відповідно до міжнародних договорів, укладених в рамках формування Митного союзу і Єдиного економічного простору, Договором передбачається створення Ради Комісії і Колегії Комісії, визначаються порядок їх формування і прийняття рішень, функції і повноваження, а також порядок формування і діяльності департаментів Комісії, які здійснюють забезпечення її діяльності.

Енергетика

Глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР очікує оформлення домовленостей з Україною в газовій сфері до кінця року.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками зустрічі О.МІЛЛЕРА в Москві з міністром енергетики і вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ.

«На зустрічі розглядалися питання поточного і перспективного співробітництва в газовій сфері. Сторони зазначили, що діалог з вироблення нових умов російсько-української взаємодії йде конструктивно», - сказано в повідомленні.

Як зазначив О.МІЛЛЕР, «на переговорах досягнуто істотного прогресу. Гадаю, можна очікувати, що ми оформимо домовленості про розвиток співробітництва в газовій сфері до кінця року».

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63