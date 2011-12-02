ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 2 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Російський слід", у якому пише: Учора Європейський парламент (ЄП) затвердив рекомендації органам влади Євросоюзу щодо розвитку взаємин з Україною. Депутати ЄП констатують "акт помсти" представникам опозиції і вважають неприпустимим підписання і ратифікацію угоди про асоціацію (УА) до вирішення Києвом проблем, які накопичилися у сфері демократії. Крім того, з підсумкового документу зникли вигідні Києву положення, що стосуються візової лібералізації, і з'явилася фраза про безпрецедентну активність Росії, яка торпедує переговори України і Євросоюзу…

http://www.kommersant.ua/doc/1828696

***

Також "Комерсант-Україна" у матеріалі "Інвесторам відкрили вікно" пише: Відучора в Україні діє "єдине вікно" для інвесторів. У Національному агентстві з інвестицій і управління нацпроектами обіцяють безкоштовно допомогти в отриманні усіх необхідних дозволів на створення нового бізнесу. Підприємці зазначають, що реальний ефект від такого механізму можливий лише у тому разі, якщо влада створить сприятливі умови роботи для вже наявних компаній…

http://www.kommersant.ua/doc/1828766

***

Видання "Економічні вісті" в публікації "Фермери згноїли урожай" пише: Фермери підводять підсумки 2011 р. на плодово-овочевому ринку. Результати роботи невтішні - через незбалансовану політику і відсутність мінімального планування понад 2 млн. т продукції піде на звалище, а загальні збитки у галузі перевищують 3 млрд. грн.

http://markets.eizvestia.com/full/fermery-sgnoili-urozhaj

***

Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Україна потопає в зерні", у якому пишуть: У грудні урожай зерна перевищить рекорд-2008. Він досягне найвищого показника за 20 років - 55 млн. т в обробленій вазі. Дані з полів вже істотно обвалили вартість культур в Україні. Великий урожай використають з вигодою лише ті агрокомпанії, які збережуть його до сезону 2012-2013…

http://markets.eizvestia.com/full/ukraina-utopaet-v-zerne

***

Російські ЗМІ

Видання "Відомості" у публікації "Влада винайшла нову виборчу технологію" пише про вибори в Росії: Голосування за відкріпними - не єдиний спосіб правильно організувати волевиявлення громадян. На цих виборах влада почала застосовувати більше просунуту технологію: організоване голосування за місцем роботи цілими трудовими колективами…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1441149/zakrepitelnoe_udostoverenie

***

Також "Відомості" у публікації "Росіяни продовжують скуповувати валюту" пишуть: Незважаючи на істотне зміцнення рубля в жовтні, росіяни продовжують скуповувати валюту. Люди навчилися грати на волатильности рубля, вважають економісти…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1441179/ne_veryat_v_rubl

***

"Відомості" в публікації "Скільки можуть коштувати європейські валюти окремо" пишуть: Якби у Греції була своя валюта, її справедливий курс був би $0, 97, а не $1, 34, як зараз у складі євро, порахував Центр макроекономічних досліджень (ЦМД) Ощадбанку: переоцінені валюти не лише країн Південної Європи, але і увесь євро …

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1441141/nechestnyj_evro

***

(УНІАН)