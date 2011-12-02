Власенко спростовує заяви про покращення стану здоров’я Тимошенко

Захисник екс-прем'єр-міністра Сергій ВЛАСЕНКО спростовує заяву Державної пенітенціарної служби про поліпшення стану здоров'я Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С. ВЛАСЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, коментуючи відповідну заяву Державної пенітенціарної служби.

"Стан здоров'я Ю.ТИМОШЕНКО не покращився. Ця інформація, на моє глибоке переконання, не відповідає дійсності", - сказав С. ВЛАСЕНКО.

Захисник екс-прем'єра підкреслив, що на 1 грудня Ю.ТИМОШЕНКО не отримувала лікування.

"Їй колють лише знеболююче, що не є лікуванням, їй просто знімають больовий симптом, не лікуючи хворобу, що може привести до дуже і дуже складних наслідків. За моїм переконанням, це робиться свідомо, щоб до цих наслідків призвести", - сказав С. ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня прес-служба Державної пенітенціарної служби України повідомила, що Ю.ТИМОШЕНКО отримала результати обстежень стану здоров'я, які були проведені 23 листопада в Київській обласній лікарні.

У пенітенціарній службі нагадали, що у рамках забезпечення медичного супроводу Ю.ТИМОШЕНКО під час її утримання в Київському СІЗО після комісійного обстеження стану здоров'я Ю.ТИМОШЕНКО фахівцями Мінохоронздоров'я на підставі отриманих результатів інструментального обстеження в Київській обласній клінічній лікарні члени комісії підписали висновок, у якому вказано, що загрози життю Ю.ТИМОШЕНКО немає, спостерігається певна тенденція до поліпшення самопочуття, призначено відповідний курс лікування, у зв'язку з чим вона переведена в медико-санітарну частину Київського СІЗО.

"Призначене лікування вона отримує в повному обсязі", - запевнили в ДПтС.