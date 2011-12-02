Поштова листівка як бізнес-рішення для добрих справ

Київська дирекція УДППЗ «Укрпошта» разом із всеукраїнським благодійним фондом «Здоров’я українського народу» провели круглий стіл в столичній галереї «Глобус», що відбувся у межах проекту «Відродження української поштової листівки» та був присвячений темі «Поштова листівка - бізнес-рішення для добрих справ».

Про це УНІАН повідомили організатори заходу.

Проект «Відродження української поштової листівки» був ініційований УДППЗ «Укрпошта» і проводиться за підтримки всеукраїнського благодійного фонду «Здоров`я українського народу». На меті проекту відродження традиції купівлі та відправки поштових листівок по Україні та за кордон з нагоди національних та сімейних свят (більше ніж 15 свят протягом календарного року) для залучення благодійних пожертв, що будуть спрямовані на реалізацію соціальних проектів конкретних бенефіціарів.

Однією з центральних тем для обговорення стала можливість для представників бізнесу інтегрувати поштову листівку в стратегію КСВ, як багатофункціональний та ефективний інструмент.

Президент фонду «Здоров`я українського народу» Сергій Сошинський розповів про те, що залучення великого та середнього бізнесу до використання листівок як інструменту комунікації, дозволить акумулювати значні кошти для реалізації благодійних та соціальних проектів. Механізм простий - частина коштів від придбання листівки,що надрукована в межах проекту «Відродження української поштової листівки», буде відраховуватися на благодійність, при цьому вартість такої листівки не буде значно перевищувати стандартну. Відрізнити «соціальні/благодійні» листівки буде легко, адже вони будуть відзначені спеціальним знаком - білим поштовим голубом.

У числі бенефіціаріїв - лікарні, пологові та дитячі будинки, притулки, реабілітаційні центри, освітні та культурні установи, які потребують підтримки.

Одним із головних завдань є залучення представників великого, середнього, та дрібного бізнесу до участі в проекті. Використання листівок в рамках корпоративної активності (привітання партнерів, клієнтів, колег, організація акційних розсилок і т.д.) дозволить не лише вирішити комунікаційні маркетингові завдання і підтримати розвиток соціального підприємництва в Україні, але так само допоможе реалізовувати стратегію КСВ за допомогою простого та ефективного інструменту.