В Україні продали смартфон iPhone 4S інкрустований діамантами за 240 тис. грн.

В Україні продали смартфон iPhone 4S інкрустований діамантами за суму 240 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії E-ton concept store, що здійснює продажі даних смартфонів.

Як відзначили в компанії, найдорожчий в Україні iPhone 4S, інкрустований дорогоцінним камінням і покритий золотом 24 карата, вартістю до 240 тис. грн. виконується на замовлення українського клієнта (ім`я не розголошується) за участю відомого ювелірного ательє.

Також у продажу в Україні вже з`явилися лімітовані iPhone 4S вартістю від 11 тис. грн. з корпусом із шкір страуса, ската або змії.

Тюнінг (інкрустація, позолота, обтягування шкірою та ін.) смартфонів виконується за кордоном.

Як відзначили в компанії, «нинішній бомонд переситився звичайними телефонами - тепер у моді ексклюзивні гаджети». Зокрема, серед українських депутатів найбільшим попитом користується iPhone 4 із золотим зображенням тризуба замість стандартного «яблучка». Напередодні свят нетривіальний iPhone став найбажанішим (і максимально оригінальним) подарунком до Нового року, а також універсальним презентом для чиновників від представників бізнесу. Більше того, як стало відомо з достовірних джерел, ще у вересні один із великих донецьких холдингів замовив для своїх топ-менеджерів в якості новорічних подарунків смартфони iPhone 4 зі світловим логотипом компанії на задній кришці. Для подарунка одного з архієпископів Православної Церкви айфон навіть був прикрашений ликом Божої Матері.

Як повідомили в E-ton concept store, найпопулярнішими матеріалами корпусу для телефонів серед українських та іноземних клієнтів стали золото, срібло, цінні породи дерева і каміння. Компанія повідомила, що в Україні вже є кілька власників iPhone і iPad вартістю вище 20 тис. доларів.

До речі, найдорожчий у світі iPad 2, прикрашений золотом, діамантами та стружкою з кісток тиранозавра, був проданий на початку листопада за 8 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада в Україні відбувся старт продажів офіційно ввезеного і сертифікованого смартфону iPhone 4S - перша партія смартфонів iPhone 4S обсягом понад 500 шт. була розкуплена за три дні.