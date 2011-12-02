Лікарі вважають за необхідне провести незалежне обстеження Тимошенко

Лікарі вважають за необхідне провести незалежне обстеження екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка з 5 серпня утримується у Лук’янівському СІЗО.

Про лікарі сказали сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: "Правда про стан здоров’я Юлії ТИМОШЕНКО, яка незаконно позбавлена волі та медичної допомоги".

«Враховуючи резонансність справи, мені здається, що було б абсолютно нормально погодитися на те, щоб ТИМОШЕНКО подивилися незалежні лікарі, в тому числі з-за кордону, які пропонують свої послуги», - сказав член-кореспондент Академії медичних наук України, професор, экс-міністр охорони здоров’я України Микола ПОЛІЩУК.

За його словами, у СІЗО немає умов для обстеження і лікування Ю.ТИМОШЕНКО на належному рівні. М.ПОЛІЩУК вважає, що відповідні умови є у Київській обласній клінічній лікарні, де Ю.ТИМОШЕНКО обстежували минулого місяця.

«Там є умови для того, щоб можна було обстежувати, проводити лікування, і туди можна запросити, в тому числі, і незалежних експертів», - сказав він.

За словами М.ПОЛІЩУКА, якщо впродовж певного часу Ю.ТИМОШЕНКО не вдасться зняти больовий синдром, то їй може бути показано хірургічне втручання, але вона має надати згоду на це.

За словами М.ПОЛІЩУКА, на прохання захисту Ю.ТИМОШЕНКО він вивчив результати її обстеження, що було зроблено у Київській обласній лікарні.

«Можу сказати, що є патологічні зміни, які викликають біль, що може проявлятися при будь-якій активності. Це може проявлятися не лише в положенні сидячи або лежачи», - сказав він.

«Мій висновок однозначний: такі симптоми обмежують рух і будь-яку активність», - наголосив М.ПОЛІЩУК.

Водночас він зазначив, що у Ю.ТИМОШЕНКО немає онкологічного захворювання.

«По тій картині, яка сьогодні є, дані МРТ і опис, я б сказав грамотний опис лікарів, можна чітко сказати, що патологія хребта - це не онкологія, це ніяке не заразне захворювання, це захворювання звичайне, яке може бути в будь-якої людини при певних умовах життя», - сказав М.ПОЛІЩУК.

Він зауважив, що захворювання Ю.ТИМОШЕНКО потребує лікування у спеціалізованому закладі. «Вилікувати це просто уколами та різними маніпуляціями, які можуть проводитися в неспеціалізованому закладі, неможливо», - додав М.ПОЛІЩУК.

Він також вважає, що для проведення якісного лікування Ю.ТИМОШЕНКО має здати детальний аналіз крові.

У свою чергу, судинний хірург, лікар вищої категорії Анатолій ДЬЯЧОК зазначив, що його обурили слова про те, що у Ю.ТИМОШЕНКО не знайдено смертельних захворювань.

«В міжнародній кваліфікації хвороб і причин смерті немає поділу на смертельні і несмертельні захворювання», - заявив він.

Лікар вважає за необхідне виявити причину синців на тілі Ю.ТИМОШЕНКО. «Переконаний, що ТИМОШЕНКО потребує незалежного повного медичного обстеження для встановлення точного діагнозу в незалежному лікувальному закладі», - сказав А.ДЬЯЧОК.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, яка з серпня знаходиться в СІЗО, останнім часом значно погіршився, вона не може рухатися через біль у спині.

23 листопада у прес-службі Державної пенітенціарної служби України повідомили, що того дня в одній з лікувальних установ Києва проведено інструментальне обстеження стану здоров`я Ю.ТМОШЕНКО. Зокрема, їй було зроблено магнітно-резонансну томографію, рентген, сонографію.

28 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що доручив відповідним установам забезпечити обстеження, лікування та утримання Ю.ТИМОШЕНКО на належному, європейському, рівні.

29 листопада екс-прем’єра було переведено до однієї з палат медико-санітарної частини Київського СІЗО для проходження призначеного курсу лікування.

1 грудня прес-служба Державної пенітенціарної служби України повідомила, що Ю.ТИМОШЕНКО отримала результати обстежень, проведених 23 листопада.

У ДПтС також додали, на підставі отриманих результатів інструментального обстеження в Київській обласній клінічній лікарні членами комісії МОЗ було підписано висновок, в якому зазначено, що загрози життю Ю.ТИМОШЕНКО не має, спостерігається певна тенденція до покращання її самопочуття, призначено відповідний курс лікування, у зв’язку з чим її переведено до медико-санітарної частини Київського СІЗО.