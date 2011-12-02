«Міжнародна амністія» закликала українську владу терміново реформувати органи міліції

Міжнародна правозахисна організація «Міжнародна амністія» (Amnesty International) закликала українську владу терміново реформувати органи міліції перед проведенням фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це йдеться у прес-релізі, оприлюдненому на сайті організації.

Представники «Міжнародної амністії» висловили занепокоєння з приводу безпеки футбольних фанатів, які приїдуть до України на матчі Євро-2012, у зв’язку з тим, що українські правоохоронці часто зловживають своїм службовим становищем.

«В існуючій системі міліціонери в Україні дуже рідко притягуються до відповідальності за свої дії. Співробітники міліції часто зловживають своєю владою з метою вимагання грошей або катують затриманих, щоб ті зізналися в злочинах, розкриті які міліціонери зобов’язані під тиском», - сказав заступник директора програми Amnesty International у Європі та Центральній Азії Джон ДАЛЬХУЗЕН.

«У даний час зловживання з боку міліціонерів розслідують їхні колеги з місцевих прокуратур. Прокурори неохоче порушують справи», - сказано у прес-релізі.

У доповіді «За відсутності складу злочину: ціна безкарності працівників правоохоронних органів в Україні», яка була нещодавно представлена, Amnesty International задокументувала численні випадки, коли обґрунтовані заяви про застосування тортур були відхилені зі стандартною відповіддю «відсутній склад злочину».

«Доки співробітники міліції будуть залишатися не покарними за скоєні ними злочини, вони непідзвітні широкій громадськості і можуть робити те, що їм заманеться», - сказав Дж.ДАЛЬХУЗЕН.

У документі нагадується, що у жовтні Amnesty International закликала українську владу створити незалежний від МВС та прокуратури орган, який займатиметься розслідуванням скарг на дії співробітників міліції.

«Незважаючи на визнання того факту, що тисячі українців щороку піддаються насильству з боку міліції, влада проігнорувала рекомендації як непрактичні», - йдеться у прес-релізі.

Amnesty International сьогодні повторно закликала Україну створити незалежний орган з розслідування зловживань з боку міліції, який, на думку експертів організації, має важливе значення для забезпечення притягнення до відповідальності працівників правоохоронних органів і сприятиме подоланню злочинності в міліції.

«Щодня українці розплачуються за небажання їх уряду реформувати міліцію. Для тисяч міжнародних фанатів, які приїдуть до України влітку 2012 року, існує небезпека, що вони теж можуть постраждати від рук міліціонерів, які не усвідомлюють, що вони є державними службовцями і мають бути підзвітними суспільству», - заявив Дж.ДАЛЬХУЗЕН.

«Негайне створення незалежного органу для розслідування скарг на дії міліції дасть сигнал міліціонерам, що їхні незаконні дії будуть розслідуватися та каратися, і, як наслідок, працівники міліції будуть поводитися краще», - вважає він.