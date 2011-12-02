У Вільнюсі після шестирічної перерви пройшли переговори щодо Придністров'я у форматі «5+2»

Москва. 30 листопада - 1 грудня у Вільнюсі відбулося перше після шестирічної перерви офіційне засідання «Постійної наради з політичних питань у рамках переговорного процесу щодо Придністровського врегулювання» (формат «5+2»), рішення про відновлення роботи якого було ухвалено у вересні 2011 року в ході московських консультацій.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації МЗС Росії.

«Учасники засідання приступили до роботи над документом про принципи та процедури роботи «Постійної наради з політичних питань у рамках переговорного процесу щодо Придністровського врегулювання» й узгодили деякі положення цього документа», - йдеться в повідомленні.

Наступне засідання заплановано на лютий 2012 року в Дубліні - столиці майбутнього діючого головування ОБСЄ.

Як повідомлялося, минулого тижня представники учасників створеної 20 лютого 2002 року "Постійної наради з політичних питань у рамках переговорного процесу щодо придністровського врегулювання" (Молдова та Придністров`я - сторони конфлікту, РФ, Україна і ОБСЄ - посередники, а також Євросоюз і США - спостерігачі) заявили про відновлення його офіційної роботи в існуючому форматі "5+2".

У лютому 2006 року переговори у форматі "5+2" за участю посередників із пошуку вирішення Придністровської проблеми зайшли у глухий кут, а потім роботу "Постійної наради" було припинено. Водночас консультації в цьому форматі періодично проводяться.