У червні 2012 року у Варшаві відбудеться міжпарламентська асамблея Литви, України та Польщі
18:24, 02 грудня 2011Різне
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У червні наступного року відбудеться міжпарламентська асамблея Польщі, України та Литви.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу у КИєві повідомив маршалок Сенату Республіки Польща Богдан БОРУСЕВИЧ після зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ.
За його словами, асамблея відбудеться у Варшаві і під час цього заходу буде презентована польська версія книги про Річ Посполиту.
Зі свого боку, В.ЛИТВИН нагадав, що у Польщі нещодавно відбулися вибори до Сейму і Сенату, тому будуть оновлені польські частини міжпарламентської асамблеї.
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