У червні 2012 року у Варшаві відбудеться міжпарламентська асамблея Литви, України та Польщі

У червні наступного року відбудеться міжпарламентська асамблея Польщі, України та Литви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу у КИєві повідомив маршалок Сенату Республіки Польща Богдан БОРУСЕВИЧ після зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ.

За його словами, асамблея відбудеться у Варшаві і під час цього заходу буде презентована польська версія книги про Річ Посполиту.

Зі свого боку, В.ЛИТВИН нагадав, що у Польщі нещодавно відбулися вибори до Сейму і Сенату, тому будуть оновлені польські частини міжпарламентської асамблеї.